Adiós 'Hoy': Tras escándalos, Galilea Montijo pierde exclusividad en Televisa y suplica dejar México

Ciudad de México.- Luego de que hace unas semanas se fuera de México rumbo a Nueva York para celebrar el aniversario del matutino de Univisión Despierta América, revelan que la conductora del programa Hoy Galilea Montijo presuntamente estaría suplicando a ejecutivos de Televisa que la manden a Estados Unidos de fijo ya que estaría cansada de las críticas y ataques de parte de usuarios y prensa mexicana debido a los recientes escándalos en los que se ha visto involucrada.

El canal de YouTube El Borlote publicó un video en el que mencionan que Galilea ya habría "intentado de todo" para que la televisora de San Ángel la deje irse a trabajar en el país vecino ya que presuntamente "no soporta estar en México": "Culpa a la prensa, y no a sus actos, de estar sumergida en tanto escándalo y eso ha afectado, su vida personal y su salud", sostienen. Y esque luego de la alianza entre Univisión y Televisa, la conductora de 48 años presuntamente estaría desesperada por un proyecto allá.

Crédito: Instagram @galileamontijo

"A finales de este año su contrato de exclusividad termina pero ella no se quiere esperar y pide que la incluyan en los movimientos que realizan las televisoras. Le gustaría estar en Despierta América pues tiene un corte similar a Hoy", comentó el medio, el cual asegura que en Estados Unidos podría empezar "desde cero", dejando atrás polémicas como la supuesta infidelidad a su esposo Fernando Reina con Maca Carriedo y los problemas legales que tiene su comadre Inés Gómez Mont.

Es un hecho que ejecutivos que apadrinan a la presentadora le cumplirán ese deseo pues durante unos años la han ido fogueando. La llevaron al Teletón USA y a los Grammy Latino. Prácticamente la han convertido en la embajadora de Televisa ante Univisión pero Gali no se quiere esperar a diciembre que es cuando termina su contrato en México. Pide que en su nuevo contrato la coloquen en EU y que sea pronto, de lo contrario se volverá a enfermar", sostuvo el portal.

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada ni por la empresa o la conductora, por lo que permanece en calidad de especulaciones.

Por otro lado, el youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga aportó más polémica al caso de Galilea Montijo, revelando que la tapatía estaría 'poniéndose los moños' ante supuestas instrucciones de su empresa, tanto así que se estaría negando a obedecer. Zúñiga comentó que según le han dicho, Galilea "a veces no hace caso" cuando le dan una indicación, pues reveló que ahora que Grupo Firme dio su presentación en el Foro Sol, en el programa Hoy querían una entrevista con ellos y el grupo presuntamente puso como condición que fuera Gali: "Si no viene Galilea, no", habrían dicho.

"¿Y qué crees? Que Galilea no quiso. Yo creo que no considera que sean de esas figuras que ella quiere entrevistar", comentó el youtuber, resaltando que ha entrevistado a Thalía y hasta ha ido a la casa de Gloria Trevi. Posteriormente, reiteró que como la tapatía presuntamente se negó, el grupo de regional mexicano ahora ya no querría saber de ella: "Dijo que no, por lo que el Grupo Firme ya no quiero a Galilea, eso cuenta la leyenda". Cabe mencionar que esta información aún no ha sido confirmada.

Fuente: Canal de YouTube de Alejandro Zúñiga, El Borlote e Instagram @galileamontijo