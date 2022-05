Adiós TV Azteca: Tras salir del clóset, Televisa perdona veto a polémica actriz y se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica conductora y actriz, quien tiene más de 25 años de carrera en Televisa, logró superar el veto que le habían interpuesto en esta empresa hace unos años y luego de haber firmado su primer contrato laboral en TV Azteca, la mañana de este jueves 26 de mayo se reintegrará al elenco del programa Hoy. Anteriormente la famosa había estado trabajando para la competencia Venga la Alegría.

Se trata de la aclamada comediante Liliana Arriaga mejor conocida por su personaje de 'La Chupitos', quien acabó vetada de la televisora de San Ángel en 2019 por cambiarse a las filas de la cadena Estrella TV en Estados Unidos pese a sus más de dos décadas de experiencia. Antes de su castigo había trabajado en exitosos programas como Hoy, La Casa de la Risa y Humor... es los comediantes.

En 2020 la exitosa actriz mexicana causó tremenda sorpresa al firmar su primer contrato de exclusividad con la televisora de Ricardo Salinas Pliego. Como se recordará, el entonces director de contenido y distribución Alberto Ciurana (qepd) la invitó unirse a su talento y le permitió trabajar en sus programas más famosos como VLA, Todos quieren fama e incluso hasta llegó al foro del programa de espectáculos Ventaneando con Pati Chapoy.

No obstante, desde el pasado 2021 Liliana ya se pudo reintegrar a las filas de Televisa dejando claro que los altos mandos de la empresa ya le habían quitado el veto. En su regreso, la comedianta mexicana estuvo de invitada en el programa de Unicable Más noche con el conductor Yordi Rosado donde terminó admitiendo que alguna vez había coqueteado con una mujer: "Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto".

Además a inicios de este 2021 firmó un nuevo contrato en la televisora para convertirse en parte del elenco estelar del programa Hoy. Sí, 'La Chupitos' logró volverse a unir de fijo al matutino de Las Estrellas acudiendo varias veces a la semana al foro para entretener a los millones de televidentes. Este jueves 26 de mayo no será la excepción y la famosa regresará al set para acompañar a Galilea Montijo, Andrea Legarreta y el resto de los conductores.

Fuente: Instagram @programahoy, YouTube Unicable y Las Estrellas