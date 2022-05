Adiós 'VLA': Tras 10 años en TV Azteca y un veto, polémica actriz vuelve a Televisa y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz por fin regresó a los foros de Televisa luego de haber trabajado para TV Azteca durante 10 años hasta que el pasado 2021 renunció a su contrato de exclusividad. Y no solo eso, pues la estrella también reapareció en el programa Hoy luego de que hace unos meses las conductoras estelares Galilea Montijo y Andrea Legarreta y otra parte del elenco se burlaran de ella.

Se trata de la controversial mexicana Bárbara de Regil, quien inició su carrera en la empresa de San Ángel cuando apenas era una jovencita y trabajó para el canal Telehit. Posteriormente emigró al Ajusco donde obtuvo su primer protagónico y donde actuó en telenovelas como Bajo el alma, Amor cautivo, Secretos de familia, Así en el barrio como en el cielo y tres temporadas de la exitosa serie Rosario Tijeras.

A lo largo de una década, la también reconocida chica fitness logró convertirse en una de las celebridades consentidas e intocables de los ejecutivos de TV Azteca, donde explotaron su imagen al máximo pues también le permitieron asistir a programas como Ventaneando y Venga la Alegría, así como participar en el polémico reality Enamorándonos cuando era conducido por Carmen Muñoz.

En meses pasados se llegó a manejar la versión de Bárbara estaba en negociaciones para volver al Ajusco para grabar una cuarta entrega de Rosario Tijeras. Como se sabe, su último proyecto televisivo fue con Telemundo y se trató de la serie Parientes a la fuerza que dio mucho de qué hablar. Se ha especulado que este proyecto resultó ser todo un fracaso y que los ejecutivos de la cadena no volverían a darle trabajo.

Y aunque también se creía que Televisa tenía vetada a De Regil, esto ya quedó desmentido debido a que la mañana de hoy jueves 26 de mayo la polémica intérprete de 34 años de edad reapareció en el matutino Hoy a través de una entrevista exclusiva, la cual fue grabada la tarde de ayer miércoles cuando visitó nuevamente las instalaciones de San Ángel. ¿Los ejecutivos le dieron un contrato?

No, la también conductora nacida en CDMX acudió a los foros de su antigua casa para grabar una escena de su nueva película Quiero tu vida, producida por Salma Hayek la cual es un lanzamiento exclusivo para la plataforma VIX, empresa en la que están funcionados Televisa y Univisión: "Estoy muy contenta de estar aquí en Televisa, la gente te sonríe siempre que te ve, hay una vibra muy bonita".

Bárbara de Regil protagonizará la película 'Quiero tu vida'/ Fuente: Instagram @barbaraderegil

Los reporteros del matutino de Las Estrellas por supuesto le preguntaron si tenía planes de volver a esta televisora y así respondió: "Todavía no (me ofrecen algo), se terminó mi contrato en una televisora y me fui a otra en Estados Unidos (Telemundo), hice una película para Hollywood y ahorita regresé (a México) y justo me quedé en esta y ahorita no he tenido la oportunidad pero a mí me encantaría".

