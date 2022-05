Depeche Mode despide a uno de sus miembros fundadores: muere Andy Fletcher

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- El mundo de la música se ha sorprendido con el fallecimiento de Andy Fletcher, músico de origen británico y quien fuera internacionalmente reconocido por haber fundado a la agrupación Depeche Mode, junto con Martin Gore y David Gahan, quienes con la difusión de un comunicado en redes sociales revelaron que el tecladista había fallecido a la edad de 60 años sin que se detallaran los motivos del deceso.

De acuerdo con la misiva que ha hecho que el nombre del tecladista fuera tendencia en redes sociales, este deceso tomó por sorpresa a los interpretes de temas como Personal Jesus, Enjoy the Silence o Just can’t Get enough, mismas que se convinieron en algunas de las favoritas de la agrupación formada en 1976 y que actualmente se mantenía activa con giras internacionales y música pendiente por lanzar.

"Estamos conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora por el fallecimiento inoportuno de nuestro querido amigo, miembro de la familia y compañero de banda Andy Fletch Fletcher", dicta el comunicado.

Como se puede leer en el comunicado, el tecladista era considerado como una persona en la que se podía contar, tanto para afrontar problemas personales como para hacer reír al resto de la banda, situación por la que además de enviar condolencias a los fanáticos, se extendió el sentimiento a la familia del músico quienes no han ofrecido detalles del cortejo fúnebre o incluso, el motivo de su repentina muerte.

"Nuestros corazones están con su familia y les pedimos que lo tengan en sus pensamientos y respeten su privacidad en este difícil momento".

Fue en diciembre del 2011 cuando Fletcher visitó México en solitario pues atravesaba por una faceta de DJ Set que lo llevó a realizar una gira mundial, eligiendo la capital mexicana para reunirse con sus fanáticos a quienes deleitó con un setlist que incluyó temas de todo tipo, incluso de Depeche Mode, lo que ocasionó una euforia total entre los asistentes a este singular y hoy, memorable evento.

Como agrupación, la última vez que Depeche Mode estuvo en tierra azteca fue en 2018 con llenos totales luego de romper con una ausencia de nueve años, por lo que una vez que la crisis sanitaria por Covid-19 permitió la realización de eventos en vivo, la banda británica de música electrónica con toques góticos y de rock, planeaba una gira mundial aunque no había detalles al respecto.

Fuente: Twitter Depeche Mode