Duro golpe: Tras supuesta muerte de Larry Ramos, Ninel Conde da difícil noticia sobre su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante mexicana Ninel Conde enfrenta una nueva difícil situación y es que luego de que hace algunos días se destapara la supuesta muerte de Larry Ramos, su último esposo, ahora dio una lamentable noticia sobre su hijo Emmanuel, fruto de su pasada relación con el empresario Giovanni Medina. Como se recordará, este par mantuvo un largo pleito legal por la custodia del menor luego de su separación en 2020.

Aunque la apodada 'Bombón Asesino' no quiso hablar sobre su exmarido, el empresario colombiano acusado de fraudes millonarios, en su reciente encuentro con los reporteros, hace unas horas hizo uso de las redes sociales para denunciar una injusticia. La también actriz de 45 años confesó ante sus miles de fans que sigue sin poder ver a su heredero pese a que un juez ya ordenó su convivencia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exparticipante del reality Tu cara me suena compartió un video en el que sin dar muchos detalles para evitar problemas legales, denuncia que está afuera de la casa de Medina, sin embargo, hay órdenes para que no le permitan la entrada y por ende, tampoco puede encontrarse con su hijo: "Me dejan ver a mi hijo cada 15 días durante una hora y media o dos, y siempre soy puntual. Ahora estoy aquí y la novedad es que no me tienen permitido el acceso, como es en casa de su papá pues...ellos pueden decidir si me dejan o no entrar".

Palabras del vigilante, que no tengo autorizado para pasar a ver a mi hijo y eso que he puesto todo de mi parte por llevar la fiesta en paz, imagínense si no", añadió.

Asimismo, Conde aseguró que ha preferido callar y no responder a quienes afirman que no le interesa ver a Emmanuel, pero dijo que ya está cansada de que su exmarido haga lo que quiera. La intérprete de novelas como En tierras salvajeas también xplicó muy molesta que no es la primera vez que no le permiten entrar a ver al niño y dijo que ella siempre acude puntual a esta cita, aunque tenga que viajar desde Miami, pues asegura que para ella es "muy importante".

Lo más absurdo es: "¿de cuándo a acá una mamá tiene que hacer tanto trámite para poder ver a su hijo?".

Fuente: YouTube Sale el Sol e Instagram @ninelconde