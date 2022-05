Luto en Televisa: Hundida en soledad, primera actriz estremece al suplicar esto antes de morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una primera actriz de Televisa, quien contó que ya tiene todo listo para su muerte y hasta tramitó una carta de desahucio para el último día que habite esta tierra, deja en shock a todos al revelarse su última voluntad. Y esque una querida conductora de televisión ventiló la súplica que le hizo la intérprete, quien ha declarado en el pasado que asumió el precio que venía con no querer casarse ni tener hijos: la soledad.

Se trata de la afamada artista mexicana Ana Martín, quien el pasado 14 de mayo cumplió 76 años de edad. La primera actriz ha participado en importantes películas como El Profeta Mimí y Dulces compañías, además de exitosos melodramas de Televisa como Gabriel y Gabriela, La pasión de Isabela, El pecado de Oyuki, Alma rebelde, Amor Real, Rubí, La Madrastra, Destilando Amor, La que no podía amar, Simplemente María, La Desalmada, entre muchas otras.

Y resulta que, en entrevista con Maxine Woodside y Ana María Alvarado para el programa Todo para la mujer, fue Aurora Valle quien reveló cuál es la súplica que le hizo la primera actriz en los pasillos de San Ángel, lo que estremeció a las dos conductoras que escucharon lo que le encomendó Ana Martín. Aurora, quien conduce el programa de entrevista Confesiones por el canal TlNovelas, impactó con lo que destapó mientras promocionaba la cuarta temporada de su programa, la cual arranca este domingo 29 de mayo.

Tras ventilar que su primera invitada será María Rojo y que en realidad son los artistas los que adaptan sus horarios para ser entrevistados y no ellos a los famosos, Aurora dejó en shock al confesar lo que le suplicó Ana Martín para que haga por ella cuando pase a mejor vida. Como se recordará, la artista ya había estado de invitada en la tercera temporada de Confesiones, pero pidió a Valle que la entreviste de nuevo. La razón dejó impactadas a las conductoras.

Ana Martín, que ya sabes que es muy chistosa, el año pasado la tuve en la temporada 3 y hace poco la encontré en los pasillos de Televisa y me dice: 'Oye, quiero que me vuelvas a entrevistar, quiero volver a hacer el programa contigo', y le dije: 'Ay, el día que quieras', y me dice: 'Sí, te doy la entrevista pero quiero que la saques cuando yo me muera'", mencionó Aurora.

Y agregó: "Y le dije: '¿y si me muero yo primero?' (y me dijo) 'ay pues déjala ya grabada, déjala lista. Si te mueres tu primero ya sale'", contó Aurora con una sonrisa, lo que dejó boquiabiertas a Maxine y Ana María: "¿Ay pero por qué cuando ya se muera? ¿qué te querrá contar?", le preguntaron, a lo que Aurora contestó que no tiene idea y que también la intrigó, por lo que sí planearía cumplir con la que sería la última petición de la intérprete.

Es lo que quiero saber, la voy a grabar y guardar, por cualquier cosa, ya sea ella o yo, a ver quién se pela", dijo entre bromas.

Cabe mencionar que aunque Ana Martín afirma que no cambiaría nada de lo que hizo y las decisiones que tomó, está consciente que el estilo de vida que eligió viene con el precio de la soledad y el "cuidarse sola", por lo que al morir, lo que menos quiere es "ser una carga para nadie". Hace unos meses contó en el programa Hoy que ya dejó todo listo en caso de su fallecimiento y hasta firmó su carta de desahucio pues no quiere "darle molestias a nadie" y busca una muerte digna.

Estoy ahorita tramitando mi carta de desahucio por si me llega una enfermedad, a esta edad pues digo, tengo mi seguro médico, pero si yo tengo este tipo de enfermedades (terminales) o me caigo y no reacciono, es donde, pues te duermen (...) A ver... ¿quién me va a cuidar?, si no coordino, ya no funciono, no voy a ser una carga para nadie", comentó entonces.

Además, en un evento reciente donde se anunció la retransmisión de las telenovelas Amor Real y Corazón Salvaje remasterizadas por el canal TlNovelas, Ana Martín dejó en claro que en su percepción, ya no hay papeles de su edad y los personajes nuevos no están a la altura de los que la llevaron al éxito, por lo que vislumbra que se acerca su retiro de la actuación: "Me encantaría seguir trabajando pero ya no hay personajes de mi edad, ya son muchos años y no hacen personajes como aquellos de doña Sara García", dijo.

