¿Luto en Televisa? Tras abusar de cirugías y abandonar TV Azteca, actriz reaparece a punto de morir

Ciudad de México.- Una conocida actriz, quien tiene más de 10 años alejada de la televisión tanto en Televisa como en TV Azteca, reapareció luego de haber estado a punto de morir y las múltiples críticas que ha recibido por su brutal transformación física. La famosa acabó demandando a un cirujano plástico a quien acusó de deformarle el cuerpo por hacerle una liposucción cuando ella supuestamente no la necesitaba.

Se trata de la también vedette mexicana Rossy Mendoza, quien en la década de los 80's se convirtió en todo un atractivo del teatro, cine y televisión gracias a su espectacular físico. Triunfó en exitosas películas de ficheras como El sinvergüenza (1971), El día de los albañiles (1984), Los gatos de las azoteas (1985), Duro y Parejo en La casita del pecado (1987), entre muchas otras más, y además tuvo la oportunidad de actuar para la pantalla chica.

En Televisa tuvo la oportunidad de participar en la telenovela Yara de 1979 además de que también apareció en otros programas. Mientras que en TV Azteca realizó Historias engarzadas con la conductora Mónica Garza, además de que visitó el set de Laura de todos cuando la peruana Laura Bozzo aún trabajaba en el Ajusco y también hizo algunos capítulos del unitario Lo que callamos las mujeres.

No obstante, en la actualidad Rossy tiene años alejada de los medios y su último proyecto en la industria artística fue cuando junto con las también vedettes Olga Breeskin, Lyn May, Wanda Seux y la Princesa Yamal protagonizó el documental Bellas de noche. Aunque ha dado mucho de qué hablar por sus cirugías estéticas y es que para muchos de sus admiradores acabó irreconocible a como lucía en su juventud.

En el 2004 la famosa vedette generó un fuerte escándalo cuando denunció al reconocido cirujano Ángel del Villar por haberle realizado una liposucción cuando "no la necesitaba" y lo acusó de desfigurarle el cuerpo: "(Cuando salí del quirófano) yo me seguía viendo inflamada y sabía que algo no estaba bien... me comenzaron a colgar bolsas del estómago y a notarse unos agujeros". Él contrademando a Rossy por daño moral y terminó ganándole el caso por haberlo difamado.

En los últimos meses la actriz de 71 años de edad ha tenido muy preocupados a sus seguidores debido a sus diversos problemas de salud y es que en su más reciente entrevista con TVNotas Mendoza contó que estuvo a punto de morir antes de su última hospitalización. Padece Lupus eritematoso sistémico desde hace 40 años y esta enfermedad se le ha venido complicando con otros padecimientos que la han deteriorado dramáticamente.

Hace unos días la nacida en Nayarit estuvo hospitalizada en un nosocomio de la CDMX debido a que sufrió una trombosis pulmonar en dos arterias y en su plática con reporteros de la mencionada revista declaró que llegó a sentir que no iba a sobrevivir: "Estoy muy agradecida con mi hija que si no me hubiera llevado al doctor cuando lo hizo, ya no estaría aquí".

Rossy comentó que aunque estaba muy emocionada porque recibiría un homenaje en el espectáculo Delirio Tropical, tendrá que cancelar su participación ya que primero tiene que recuperarse para no comprometer aún más su salud. Además, admitió cómo está solventando los enormes gastos médicos de sus distintas hospitalizaciones: "La ANDA me está haciendo el favor de proporcionarme todo lo que necesito y le agradezco a mi sindicato todo lo que está haciendo por mí".

