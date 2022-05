Más a la lista: Kevin Spacey es acusado de 4 delitos de agresión sexual en Reino Unido

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- Este jueves 26 de mayo, las autoridades de Reino Unido imputaron al actor de origen estadounidense Kevin Spacey de agresión sexual contra tres hombres, un señalamiento que el histrión ha estado encarando a raíz del levantamiento del movimiento #MeToo donde fue acusado por cometer actos de abuso y agresión de índole sexual contra varios de sus compañeros de pantalla, aún en locaciones fuera del territorio americano.

De acuerdo con la información preliminar, el actor de la serie House of Cards de la plataforma Netflix, no puede recibir una acusación formal hasta que ingrese a territorio británico, es decir, a todos los países que conforman el Reino Unido, por lo cual sólo recibió los señalamientos más no un asunto de índole más formal que por ahora, lo libra de una orden de aprehensión por este cargo contra tres hombres.

Con la difusión de un mensaje oficial, la jefa de la división especial de delitos del servicio, Rosemary Ainslie, resaltó que el actor de 62 años de edad acumuló cuatro delitos debido a que éste fue señalado por "hacer que una persona participara en una actividad sexual con penetración sin consentimiento", detallando así que son más delitos por los que se le acusaría en territorio británico.

Cabe destacar que fue a través de un comunicado de prensa que se hizo hincapié en que de inicio se trataba de tres delitos que implicaban al actor quien vio en declive su carera tras ser acusado de estos delitos; no obstante, tras enfatizar la investigación que data desde marzo del 2005 hasta abril del 2013, el total de delitos para el actor ascendió hasta ser el mencionado anteriormente.

La carrera de Kevin Spacey se consideraba una intachable hasta que en 2017 el actor Anthony Rapp se sumó al movimiento #MeToo en donde víctimas de acoso, abuso y agresión sexual, destaparon el nombre de sus victimarios, destacando que el protagonista de cintas como El precio de la codicia o Belleza Americana, le hizo insinuaciones sexuales no deseadas en los 80 cuando él tenía apenas 14 años de edad.

Luego de ser señalado, más denunciantes comenzaron a narrar lo que el actor les había hecho, siendo en Londres el sitio donde dos denunciantes aseguraron que los había obligado a participar en actividades de esta magnitud, para después sumarse otro señalamiento con fecha del 2008, hecho que llevó a abrir una carpeta de investigación contra Spacey además de las que ya contaba en Estados Unidos por la misma razón.

Fuente: The New York Times, Grupo Imagen, Infobae, The New York Post, ABC