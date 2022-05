Pasado pisado: Christian Nodal olvida a Belinda y muestra su tatuaje tras tapar ojos de su exnovia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso cantante Christian Nodal continúa muy activo en las redes sociales luego de toda la polémica que vivió la semana pasada por el pleito con su exsuegra Belinda Schüll. A través de una plática que compartió hace unas horas, el nacido en Sonora le confesó a sus miles de seguidores y fans que ya está olvidando su romance con Belinda y por primera vez mostró cómo quedó su enorme tatuaje en el pecho donde le habían dibujado la mirada de su entonces amada.

Como se recordará, la semana pasada el exitoso intérprete de tan solo 23 años de edad estalló en contra de la protagonista de la serie Bienvenidos a Edén y contra su madre mediante un tuit que de inmediato se volvió viral pues exhibió sin temor alguno que mientras eran pareja le dio todo económicamente hablando. Sí, el cantautor sonorense tachó a Beli de interesada y aseguró que su romance se acabó cuando él dejó "de dar todo".

Por su parte, la mamá de la aclamada estrella pop generó controversia ya que dio 'Like' y aplaudió un comentario en el que llamaban "naco" a Christian y pedían a Belinda que nunca más volviera con él. El también modelo no se quedó callado y respondió a la señora Schüll tachándola de aprovechada y la culpó de haber exprimido a su hija hasta dejarla en quiebra: "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada".

Tras toda esta polémica situación, Christian reapareció en un video que hizo en vivo en su cuenta oficial de Instagram donde aseguró que a partir de ahora está enfocado solo en su presente y futuro. El sonorense aseguró que como todo ser humano ha cometido muchos errores pero está tratando de resarcir el daño que hizo y aseguró que está tratando de dejar el pasado atrás.

La vida me ha golpeado... Toda esa energía negativa que ha venido pasando es porque las cosas caen por su propio peso… Yo estoy cerrando ciclos en mi vida, porque quiero que pasen, quiero volver a la luz, estoy haciendo cosas buenas para volver a la luz. Mis errores los estoy arreglando, quiero agradecer a todas las personas que lo ven así, porque soy un ser humano", relató.

Christian también aseguró que no es una mala persona y se defendió de las críticas que han hecho en su contra tras la polémica con Belinda y anunció que ya está creando nueva música, lo cual lo tiene sumamente contento: "Estoy volviendo a amar la música. Literalmente dejé de sentir la emoción de grabar canciones, de componer, la industria me golpeó feo, la falsedad. Yo estaba mal en mi vida, porque el alcohol y esas cosas, pero nunca he sido mala persona".

Cabe resaltar que en el en vivo, el intérprete de canciones como Adiós amor y Ya no somos ni seremos también mostró por primera vez su pecho luego de cubrir la enorme mirada que se tatuó de Beli. Christian apareció sin camiseta frente a la cámara mientras tocaba la guitarra y cantaba, mostrando que se colocó un ave sobre el dibujo que se había hecho en honor a su exnovia.

Nodal se tapó el tatuaje más grande que tenía de Belinda/ Fuente: Internet

Fuente: Las Estrellas y Quién