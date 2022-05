Pati Chapoy confronta a fan de Carlos Rivera y revela sí TV Azteca vetó al cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la tarde de este jueves, 26 de mayo, la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, confrontó a fan de Carlos Rivera, quien señaló a TV Azteca de haber saboteado la carrera del cantante de 'Recuérdame', después de haber salido de La Academia, hace ya 18 años. Y es que, la periodista de espectáculos y el intérprete volvieron a verse las caras después de un considerable tiempo... ¡entérate de todos los detalles!

Según información brindada por la conductora estrella de Ventaneando, tanto ella como el novio de Cynthia Rodríguez se encontraron en el evento del décimo aniversario del Centro Cultural Roberto Cantoral, mismo que se celebró el pasado miércoles, 25 de mayo. De acuerdo con algunos informes, el protagonista de José el Soñador y El Rey León tuvo que acudir a la ceremonia debido a que era un invitado especial, para amenizar la velada.

Este hecho fue compartido por la conductora, quien señaló, en su cuenta oficial de Twitter, el gusto que le dio encontrarse con el celebre cantante, cosa que desató un debate en la publicación de la presentadora, ya que algunos usuarios de la red social del pajarito apuntaron que Carlos Rivera había tenido suerte de haber despegado en su carrera, mientras que otros, como @Tere_Sanz9 declararon que TV Azteca había saboteado los primeros años de la carrera del juez de Quién es la máscara.

Por su parte, Pati Chapoy salió a desmentir las publicaciones de sus seguidores, retuiteando el mensaje de Tere, a la vez que afirmaba que TV Azteca jamás vetó a Carlos Rivera: "No es cierto, en Azteca Uno no se le vetó", declaró la famosa. En tanto, la usuaria reconoció que no había declarado en ningún momento algo con respecto a un veto, al tiempo que reconocía que la conductora había sido la única en apoyar al cantante de 'Te Esperaba', razón por la que presuntamente él siempre se mostraba agradecido con ella.

Carlos Rivera cuenta como las personas que estaban a cargo de los académicos en ese tiempo detuvieron su carrera, por tal motivo él buscó irse de esa televisora ya que ahí no podía avanzar. Y siempre se ha mostrado agradecido contigo", finalizó el usuario de Twitter

Cabe señalar que, sí bien la información de este usuario no ha sido del todo confirmada, Carlos Rivera sí se retiró de TV Azteca y comenzó una carrera independiente a la televisora de Ricardo Salinas Pliego, comenzando por participar en el teatro musical, hasta aparecer en producciones realizadas por Televisa, tal fue el caso de Quién es la Máscara, además ha realizado varios conciertos exitosos alrededor de la República Mexicana.

Fuentes: Milenio, Twitter @ChapoyPati