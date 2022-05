¿Por estafadora? Tras filtrarse que la golpeó, Christian Nodal explota y se le va con todo a Belinda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Christian Nodal de nueva cuenta sacó las garras y al parecer siguió ventilando los trapos sucios de su expareja Belinda luego de que se empezaran a filtrar notas y declaraciones de que él presuntamente la maltrataba y además agredía a su mascota. Molesto, el cantante explotó a través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram y puso en su lugar a la rubia, además de sacar más de una declaración que sorprendió a todos.

Aunque no lo hizo llamándole por su nombre, quedó claro para todos que hablaba de la intérprete de Luz sin gravedad, pues en los últimos días (desde que él exhibió a Beli en una conversación privada donde ella le pedía dinero), han surgido rumores que señalan a Nodal como un "golpeador". Y fue precisamente esto lo que el cantante desmintió, incluso despotricando contra el "mal uso del feminismo", pidiendo que respeten.

Instagram @belinda_nodal_

Y eso no es todo, pues el sonorense además de negar haberle puesto una mano encima a una mujer, comparó los ataques que él recibe a que, aparentemente, su exprometida fuera llamada "estafadora". Aunque no fue muy claro con sus palabras y nunca la llamó por su nombre, sí afirmó que las dos cosas no son lo mismo y que las que están a favor de apoyar a las mujeres, "lo hagan con justicia", y no se utilice de mala fe, ya que no le parece cómo se ha estado haciendo hasta ahora.

Ahora me acusan de maltratador y qué gran mentira, son cosas bien cabr.... No usen el feminismo para esas cosas, me entienden, una cosa, sabes, es ser estafadora y otra como esas cosas, ¿me entienden? Usen el feminismo bien, con justicia", mencionó.

Aunque las declaraciones del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, Botella Tras Botella y Adiós Amor no fueron entendidas al cien por ciento por sus fanáticos, él siguió comentando que el respeto entre todos es indispensable, pidiendo que cesen los ataques en su contra y dejen de inventar chismes: "Respeten a una mujer, ¿me entienden?, respeten. Tienen talento, apoyen, no destruyan, no se destruyan... los amo muchísimo", dijo.

Por otro lado, Nodal también reveló que están entrando varias personas en su vida que le están "sanando el corazón", además de revelar que ahora al fin se siente con ganas de grabar y componer. ¿Otra indirecta a Belinda? Al parecer no, pues más bien lo comentó debido a los problemas que tuvo con su exdisquera Universal Music. También se le fue encima a algunos artistas, pues aseguró que hay muchos que se quejan de no tener reconocimiento o Grammys cuando solo usan autotune.

Finalmente, el cantante de 23 años reveló todo sobre las diferencias que tuvo con Grupo Firme, afirmando que fue su inmadurez la que lo llevó a declarar lo que hizo en su momento, cuando dejó a todos sorprendidos al revelar que nunca haría un dueto con ellos porque no le gustaba su música. Christian sostuvo que ya hizo las paces con ellos y que en su momento reaccionó de forma equivocada porque sentía que lo habían "pisoteado" al verlo como competencia.

Con Firme, con Eduin, yo ya hablé con ellos, e hice las paces y todo, cuando empecé fue como 'ah, el chamaquito tiene talento', pero después me pisotearon porque me vieron como competencia (...) Le dije 'bro, me sacaste ventaja porque yo jamás dije que tu música era una mier... ni siquiera sabía quién eras, ni conocía tu música, lo que había escuchado no me había gustado y ya'", comentó para después dejar la puerta abierta para una posible colaboración con ellos en el futuro.

Fuente: Instagram @belinda_nodal_ y @nodal, De Primera Mano