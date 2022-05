¿Renuncia a 'Hoy'? Tras 30 años en Televisa, Andrea Legarreta impacta con inesperada noticia en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Legarreta, quien lleva más de 30 años trabajando para Televisa y es de las pocas que aún tiene contrato de exclusividad, logró dejar en shock a la numerosa audiencia del programa Hoy debido a que la mañana de este jueves 26 de mayo compartió una inesperada noticia en plena transmisión en vivo. ¿Renuncia a esta exitosa emisión?

Sin duda alguna la esposa del cantante Erik Rubín es una de las celebridades de la empresa de San Ángel más queridas por el público y es que no solamente se conserva espectacular a sus ya 50 años, sino que además cuenta con una amplia experiencia no solo en la conducción sino también actuando. En sus inicios Andy participó en novelas como Carrusel (1989), Alcanzar una estrella (1990), La sombra del otro (1996) y más.

Pero sin duda alguna alcanzó el éxito en esta industria luego de dar vida a la entrañable 'Maestra Lupita' en el aclamado melodrama infantil ¡Vivan los niños! (2002-2003), pues hasta el momento sigue siendo recordada por ese personaje. Además de que hay que recordar que esta fue su última telenovela antes de enfocarse de lleno al matutino de Las Estrellas, pues si bien ha aparecido en otras novelas, solo lo ha hecho en participaciones especiales y que no tienen trascendencia.

Y aunque los fieles admiradores y fans de 'La Legarreta' no se esperaban verla de regreso en la actuación de la mano de Televisa, hace algunas horas anunció que pronto aparecerá actuando en un nuevo proyecto. ¿Vuelve las novelas? No, la conductora anunció durante la reciente transmisión de Hoy que será parte de la película Quiero tu vida, producida por la aclamada veracruzana Salma Hayek y la cual se estrenará en exclusiva por la plataforma VIX, empresa en la que están funcionados Televisa y Univisión:

Mientras comentaban una entrevista en la que Bárbara de Regil contaba que volvió a las instalaciones de San Ángel para grabar una escena del filme antes mencionado, la conductora Shanik Berman ventiló que Andrea también participará en este proyecto y a ella no le quedó de otra más que dar un poco de detalles: "Es que va ser una actuación especial jajaja, ya subí la foto con todos, fue un momento muy divertido, no les voy a decir más... ¡y Bárbara, encantadora he!".

Cabe resaltar que la tarde de ayer miércoles a través de su cuenta oficial de Instagram Legarreta ya había publicado un par de fotografías en las que aparece con parte del elenco de Quiero tu vida, entre ellos Jesús Zavala, Erick Elías, Natalia Téllez y De Regil, pero no adelantó que estaban juntos para grabar una película y solo había comentado: "Hoy me tocó chambear con este cuarteto de bellezas ¡Qué gozo! Son lo máximo".

