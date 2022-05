Shock en Televisa: Tras vencer al cáncer y la muerte de su padre, actriz confirma su divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, de quien se rumoraba su segundo divorcio desde hace meses, al fin rompió el silencio y confirmó a sus seguidores que está separada de su esposo luego de haber contraído nupcias en el 2018. Se trata de la actriz de Televisa Grettell Valdez, quien confirmó su divorcio del empresario suizo Leo Clerc, quien enfrenta desde 2020 un proceso legal en su país por supuesto fraude y lavado de dinero.

Fue a través de su perfil de Instagram que la actriz realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, quienes le pidieron compartir detalles de su situación sentimental, ya que había prometido en el pasado que hablaría al respecto. Tras muchas especulaciones, la actriz de melodramas como Clase 406, Lo que la vida me robó y Las Amazonas al fin se sinceró y confirmó que es una mujer soltera y lo ha sido "desde hace dos años".

Como se recordará, Grettell se casó por segunda ocasión con el empresario Leo Clerc en el 2018 en Acapulco, Guerrero. Aunque todo parecía ir como miel sobre hojuelas, en 2020 se destapó que estaba siendo acusado de supuesto fraude y lavado de dinero en Suiza, por lo que la pareja tuvo que separarse físicamente. La actriz luego comentó que en efecto lleva "dos años sola" y un año y medio sin ver a su ahora exmarido.

Yo solita me metí en esto, ok. Lo que se ve no se pregunta. Sí, divorciada, feliz, siempre positiva", contestó la artista sonriente en el video de tan solo unos segundos.

En el clip, la estrella de las telenovelas aparece junto a una de sus amigas, quien recalcó que la actriz tiene mucho tiempo sin ver a su segundo exesposo: "Hace un año y medio que no lo ves", reveló. Cabe recordar que Grettell estuvo casada con el conductor de Venga la Alegría Patricio Borghetti, con quien tuvo a su hijo Santino Borghetti. Su primer matrimonio duró 7 años, del 2004 al 2011 y actualmente tienen buena relación.

Posteriormente, la intérprete comentó que pese a lo que pasó, sigue abierta al amor y estaría dispuesta a enamorarse de nuevo. También decidió aconsejar a un seguidor que le pidió algunos tips para superar una ruptura amorosa: "Llora lo que tengas que llorar. Haz terapia porque a veces uno solo no puede. Yo ya llevo dos años sola y la verdad es que amo y me amo a mí. Me divierto conmigo", comentó.

Yo nunca he dejado de vivir el amor, yo vivo el amor, todo con amor, vivo enamorada y por supuesto si en algún momento aparece nuevamente el amor por supuesto y si cumple con todo lo que quiero y necesito ¡Que viva el amor!", concluyó.

Como se recordará, la actriz ha tenido unos últimos años muy complicados. En octubre del 2020, sufrió la muerte de su padre, quien falleció a causa de una muerte cerebral, lo que dejó a la famosa con una gran deuda del hospital. Hace 5 años, la actriz padeció cáncer en el dedo y afortunadamente lo venció, sin embargo, hace unos meses anunció que se sometería a un proceso quirúrgico para remover parte de su dedo debido a una verruga que tenía y que pudo haber transmutado en cáncer de nuevo.

Todo salió bien y la actriz contó que aunque tuvieron que quitarle una parte del dedo, ahora solo deberá someterse a algunas sesiones de quimioterapia local, la cual solo será centrada en la parte infectada y que corre riesgo de reincidencia, descartando estar mal de salud y que el cáncer sí hubiera regresado: "Lo recomendado era erradicar toda la verruga y lo que estuviera dañado de mi dedo y después hacer una radiación para matar cualquier molécula que haya quedado, posteriormente se hace una quimio de dedo, que es localizada para matar cualquier célula que ha quedado y que no vuelva a repetirse".

Fuente: Agencia México e Instagram @grettellv