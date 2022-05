Televisa, en shock: Irina Baeva está "triste" tras cancelar boda ¿por infidelidad de Gabriel Soto?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se reveló que la famosa y polémica actriz Irina Baeva la estaría pasando muy mal luego de verse obligada a cancelar su boda con el galán de telenovelas de Televisa Gabriel Soto. Y ahora fue el mismo actor mexicano quien confirmó ante un importante programa que hay una segunda razón por la que la guapísima rusa está "triste" y muy bajoneada. ¿Le fue infiel?

Como se recordará, la semana pasada la también modelo nacida en Moscú, Rusia, admitió que su enlace matrimonial con el exesposo de Geraldine Bazán tenía que haberse celebrado el pasado 14 de mayo pero decidieron cancelarlo por un fuerte motivo. Frente a diversos reporteros, Baeva comentó que su familia seguía sin poder viajar a México por el conflicto bélico que mantienen en Ucrania y ella no pensaba casarse sin su presencia.

Estamos reprogramando porque sí se nos complicó un poco traer a mi familia y no queremos hacer una ceremonia tan importante para mí sin ellos", relató.

La villana de melodramas como Amor Dividido y Soltero con hijas relató que por el momento no pueden costear los vuelos para que sus padres, hermana y sobrino vengan a la boda ya que los precios están sumamente elevados y se les "sale del presupuesto": "Por cuestiones de vuelos, porque sí pueden salir de Rusia, lo único es que antes había un vuelo directo de Moscú a Cancún, ahorita no lo hay".

Por su parte, Gabriel acaba de dar una entrevista al matutino de Univisión Despierta América en la que contó que la rusa de 29 años no la ha estado pasando nada bien en los últimos días y no solo por el aplazamiento de su boda. Y cabe resaltar que no se trata de que el histrión mexicano la haya engañado, sino en realidad que ella está sumamente "triste" porque ya no puede estar ni un minuto más sin ver a su familia:

(Está) Triste, preocupada. Entre que tuvimos que posponer la boda, entre que no ha visto a sus papás en tres años, entre que hay un conflicto que pues finalmente no está en sus manos, no depende de ella pues sí está triste", declaró el protagonista de novelas muy consternado.

Hay que recordar que en numerosas ocasiones Irina ha declarado que le duele demasiado estar separada de sus padres pues lleva años sin poder ir a visitarlos a Rusia primero por la pandemia y posteriormente por la guerra en Ucrania. En una dinámica de preguntas con sus fans de Instagram, la actriz rubia explicó que ella es una mujer muy hogareña y que le estaba costando mucho trabajo estar tanto tiempo alejada de casa:

La verdad para mí es muy difícil. Soy una persona muy apegada a mi familia, y el no poder verlos seguido es complicado", declaró hace unos días.

Fuente: Las Estrellas, Twitter @programa_hoy e Instagram @irinabaeva