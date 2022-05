Tras explotar contra Televisa, conductor hunde a Laura G y recuerda el 'cabañazo' con Loret de Mola

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Laura G ha llamado mucho la atención en los últimos días debido a que salió a la luz una entrevista en donde por primera vez habla sobre Televisa, empresa en la que trabajó durante casi 10 años. La regiomontana sin temor alguno aseguró que salió muy afectada de ahí porque nunca se sintió "valorada" y ahora es un polémico conductor quien responde a sus fuertes declaraciones.

El controversial especialista en espectáculos Michelle Rubalcava aprovechó su participación en el programa Viva la vi para hacer pedazos a la conductora estelar del matutino Venga la Alegría asegurando que tiene muy mala fama y que no solo él piensa que es una mala persona: "Es mucha la gente... Yo vivía en Monterrey, no me quiero dejar llevar por lo que dicen, pero cuando el río suena es porque agua lleva... y a mí rara vez me hablan bien de Laura G".

Como se recordará, Laura acaba de dar una entrevista a la conductora Inés Moreno para su canal de YouTube en la cual hizo pedazos a sus exjefes de la empresa de San Ángel, asegurando que en TV Azteca sí valoran su talento y que por ello está sumamente contenta en su nueva casa: "Lo peor es que estando ahí no te sientes valorada. Hay un temor de subir al cuarto piso y renegociar tu contrato, porque siempre es esto de que hay alguien mejor y sí hay alguien mejor pero no te sientes con esa libertad de decir, 'oye, yo valgo esto'".

Rubalcava, quien hace unos años formaba parte del programa De primera mano en Imagen TV, decidió responder a las declaraciones de la regiomontana y aunque él no trabaja para Televisa, sí dejó claro que no está de acuerdo con ella. El conductor culpó directamente a 'La G' de los supuestos malos tratos que recibió recordándole que fue amante de Carlos Loret de Mola mientras hacían el noticiero Primero Noticias.

Le echa la culpa a las empresas, pero ¿cómo te van a valorar si les das sapes a tus compañeras al aire? Se sentía la divina garza porque se iba a las cabañas de las afueras de la Ciudad de México, con Loret de Mola... Entonces, señorita, no se trata de que la empresa no la valore, se trata de que cheque usted cómo se portó".

Además, Michelle aseguró que en aquel entonces a la conductora de 36 años se le subió la fama y se sentía intocable dentro de Televisa por tener un tórrido romance con el entonces comunicador del momento y hasta recordó que también tuvo un problema con su compañera Marta Guzmán: "No es la empresa, es cómo te comportas tú, a lo mejor eso se llama karma por la vida, ¿no?".

Asimismo, el conductor aprovechó para señalar que hace unos meses Laura habló mal de él aunque no lo conocía y lo criticó por revelar que podría unirse al elenco del programa Hoy: "Y no lo hago por venganza, a mí siempre me ha caído mal, la verdad... Yo no me ando buscando mis entradas a las televisoras en las afueras, en las cabañas... ¡Es la verdad! Que vea el pasado que trae y luego viene a criticar a los compañeros".

Fuente: TVyNovelas, TVNotas e Instagram @lauragii