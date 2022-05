Tras irse de Televisa, Omar Chaparro reaparece con inesperada noticia: "Me tiemblan las piernas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves, 26 de mayo, Omar Chaparro utilizó sus redes sociales para dar una tremenda noticia a sus fans, razón por la que algunos miembros de la comunidad artística no pudieron contenerse y reaccionaron ante semejante premisa dejada por el que alguna vez fue el conductor de producciones como Sabadazo, ¿Quién es la Máscara? o Los Diez Primeros. Descubre de qué se trata la sorpresa.

Resulta ser que, durante la pandemia por Covid-19, el protagonista de Como Caído del Cielo reveló que tuvo un duro golpe derivado del confinamiento, ya que, varios de sus proyectos sufrieron un retraso o directamente fueron atrasados derivado de la contingencia sanitaria, por lo que tuvo que vender la casa que tenía en Los Ángeles para sobrevivir; sin embargo, no se dio por vencido y decidió debutar de manera profesional en la música con Locuras las mías.

Sí bien Chaparro ya tenía algunos trabajos previos en la música con 'El Gori Gori', 'Me querrás cuando me marche' y 'Por recuperar algunos' (por mencionar algunos), lo cierto es que no había logrado despegar completamente en este aspecto de su vida artística y, en este 2022, Chaparro anunció que está por hacer realidad un gran sueño, mismo que lleva preparando desde hace varios meses.

Según información de su cuenta oficial de Instagram y Twitter, Chaparro está por dar su primer concierto de manera oficial, el cual se celebrará el próximo 4 de junio, en Santa Rita, Chihuahua, hecho que anunció con gran emoción: "Me tiemblan las piernas, pero me vibra el corazón". Por su parte, celebridades como Tatiana o incluso su misma hija, quien saltó a la fama tras aparecer en el remake de Rebelde, de Netflix, Lucy Chaparro, le mandaron sus mejores vibras por los logros que está consiguiendo como cantante.

Fuentes: Twitter @OMARCHAPARRO