Tras 'veto' de Televisa a Eugenio Derbez, José Eduardo llega a 'Corona de Lágrimas 2'

Ciudad de México.- A pocos días de la disputa en redes sociales de Eugenio Derbez con Emilio Azcárraga Jean, en la que se revelaban los secretos sobre el supuesto veto de Televisa del comediante, su hijo menor, José Eduardo, llegó a San Ángel y fue captado en el set de Corona de Lágrimas 2 junto a Victoria Ruffo... ¿será que el protagonista de Mi tío se unirá al elenco de este melodrama?

Como bien se sabe, la relación del actor de The Valet con la televisora de los Azcárraga no es la mejor; sin embargo, esto no detuvo al protagonista de Renta Congelada ir al set en donde trabaja su madre, mismo en el que fue recibido con una cálida bienvenida por parte de Ernesto Laguardia, quien interpreta al malvado 'Rómulo'. Sí bien algunas personas especularon que el hermano de Aislinn y Vadhir se uniría al elenco, lo cierto es que no (o al menos no es algo confirmado).

Según información brindada por el actor de Quinceañera, resulta ser que en días recientes, José Eduardo Derbez fue a visitar a su madre, Victoria Ruffo, al set donde graban el Corona de Lágrima 2, por lo que no desaprovechó la oportunidad para tomarse la foto de recuerdo junto a Mane de la Parra y la protagonista de la novela, misma que presumió a sus más de 319 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

Nos vino a visitar José Eduardo al set. Me quedé pensando qué tal parte 2 de 'Amores con Trampa'", declaró el galán de novelas

José Eduardo en Televisa

Sí bien, actualmente el nombre de José Eduardo Derbez se vincula más a los proyectos que ha tenido con Prime Video como Mi Tío, LOL 4 y De viaje con los Derbez, lo cierto es que, al igual que sus padres, el joven actor comenzó su carrera en los pasillos de Televisa, desde que era muy pequeño. Ya que, cuando aún era niño apareció en producciones enfocadas a la comedia como Derbez en Cuando, XHDRBZ, El privilegio de mandar y La parodia.

Tiempo después, José Eduardo intentó abrir sus horizontes al aparecer en melodramas más serios, como en Cita a ciegas, Vino el amor, Amores con Trampa, Mis XV y Qué pobres tan ricos, siendo esta su última aparición en una telenovela de Televisa, hasta el momento. Por ahora, solo resta que sus fans esperen pacientemente a que el varón más joven de los Derbez decida volver a San Ángel de manera profesional.

