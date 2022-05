Actriz de 'Bridgerton' es hospitalizada por asuntos de salud mental: "He estado luchando"

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Una de las series más populares de la plataforma de streaming Netflix es Bridgerton, la cual se basa en los libros del mismo nombre y los cuales fueron escritos por Julia Quinn, recordando la popularidad que vivo hace algunos años J.K. Rowling quien también llevó su obra a la pantalla grande, por ello es que cada movimiento de los miembros del elenco es relevante para los fans de esta obra, situación que ha llevado a la actriz Ruby Barker a ser tendencia pues ella misma confesó haber sido hospitalizada.

La actriz de 25 años de edad compartió con todos sus seguidores mediante la plataforma Instagram que había tenido que ser llevada de urgencia a un hospital tras haber estado afrontando una "lucha de salud mental", por lo que vio necesario aclarar lo sucedido, al tiempo de servir como una vía de apoyo para quienes como ella, han tenido que atravesar por asuntos similares. "Es hora de ser transparente", refirió.

De acuerdo con su relato, desde que se encontraba grabando la primera temporada de Bridgerton ya estaba atravesando por esta lucha, situación que a su vez la llevó a enmarcar que fue gracias al apoyo de la plataforma como de los fans de esta serie que siente haber sido salvada, pues aunque no especificó cual fue el problema que la llevó al nosocomio, aseguró que pronto podrá abandonarlo y con ello, retomar su vida de forma habitual.

"He estado muy mal durante mucho tiempo. Quiero ser honesto con todos. He estado luchando. Estoy en el hospital en este momento, me darán el alta pronto y espero poder continuar con mi vida", apuntó la actriz.

La actriz Ruby Barker fue hospitalizada de emergencia. Crédito: Instagram @rubybarker

El mensaje compartido por Ruby Barker, quien interpreta a 'Marina Thompson', se da en el marco en que Reino Unido conmemora la Semana de Concientización sobre la Salud Mental, motivo por el que la joven además de agradecer el apoyo, aseguró que una vez que reciba el alta médica, se alejará de los reflectores por un momento, consejo que extendió para todos aquellos que se sientan identificados con su sentir pues destacó, es lo mejor para una óptima salud mental.

"Voy a tomarme un pequeño descanso para mí y animaría a otros, si están luchando, háganse un favor y tómense un descanso. Deja de ser tan duro contigo mismo", concluyó Barker.

Netflix no ha dado una postura respecto a la participación de Ruby Barker en la tercera temporada de Bridgerton, la cual no tiene fechas para comenzar al rodar, al tiempo que se dijo, esta nueva entrega no seguirá el orden de los libros, ya que el eje central de la nueva temporada será sobre la vida amorosa entre 'Penélope Featherington', interpretada por la actriz Nicola Coughlan y 'Colin Bridgerton', al que da vida el actor Luke Newton.

La tercera temporada de 'Bridgerton' no tiene fecha de estreno. Crédito: Instagram @nicolacoughlan

