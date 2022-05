Divorciado y sin exclusividad: Tras 9 años en TV Azteca, galán debuta en Televisa y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El aclamado galán de telenovelas Matías Novoa, quien actualmente forma parte de las filas de Televisa luego de haber formado su carrera en TV Azteca, sorprendió a sus millones de seguidores al reaparecer en el programa Hoy y compartir una fuerte noticia sobre su vida privada. Como se sabe, el actor se ha divorciado dos veces y tiene solo un hijo, fruto de su primer matrimonio.

El originario de Chile llegó a México en 2007 y sus primeros trabajos fueron como modelo, sin embargo, fue descubierto por un agente de la empresa del Ajusco que lo invitó a estudiar actuación en el Cefat. Hizo su debut en la pantalla chica un año más tarde con la telenovela Secretos del alma y de ahí tuvo la oportunidad de hacer otros proyectos como Quiéreme tonto, Bajo el alma, La Teniente, Hombre tenías que ser, Tanto amor, Nada Personal, entre otras.

Fuente: Internet

Su primera esposa fue la cantante chilena Daniela Castillo, con quien se casó en 2006, sin embargo, la relación no prosperó y terminaron separándose. Luego tuvo un romance con la actriz venezolana María José Magán con quien se convirtió en padre de su único hijo Axel Novoa Gómez. Y aunque pudo rehacer su vida al lado la actriz Isabella Castillo, hace unos meses confirmaron su divorcio tras rumores de una supuesta infidelidad.

Matías Novoa e Isabella Castillo se divorciaron/ Fuente: Internet

Actualmente el nacido en Valparaíso se encuentra feliz con su primer protagónico en Televisa en el melodrama La Herencia donde comparte rol estelar con la actriz mexicana Michelle Renaud. La mañana de este viernes 27 de mayo Novoa reapareció en el matutino de Las Estrellas a través de una entrevista en donde abrió su corazón como nunca antes y es que habló sobre sus exparejas.

Matías Novoa y Michelle Renaud protagonizan 'La Herencia'/ Fuente: Internet

En primer lugar, el galán de telenovelas explicó que se lleva muy bien con la madre de su hijo y dijo que aunque en el pasado sí tuvo muchos conflictos con María José, ahora las cosas son distintas: "Gracias a Dios los dos pudimos respirar y maduramos en ese sentido y podemos conversar como grandes amigos porque sabemos que siempre vamos a ser los papás de mi niño y todo va ser por él".

Asimismo, el histrión de 41 años de edad comentó que de sus 35 tatuajes que tiene en su cuerpo, varios fueron inspirados por una relación amorosa del pasado pero aclaró que él no se los piensa borrar: "Tengo un mantra de cuando me fui a la India, me hice Saturno porque siento atracción por ese planeta... y tengo aquí unos de pareja, que tienen significados de que tuve una pareja y no me los voy a borrar, no tengo ningún nombre en específico pero sí tatuajes que simbolizan esa relación, no me los voy a borrar, son parte de mi vida".

Fuente: YouTube Programa Hoy