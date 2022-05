Luto en la música: A los 72 años, muere querido compositor; una enfermedad le arrebató la vida

Comparta este artículo

Seattle, Estados Unidos.- La tarde del pasado jueves se informó la lamentable muerte de Andy Fletcher, miembro fundador de Depeche Mode. Ese mismo día murió otra gran estrella de la música y el rock: se trata del sensible fallecimiento de Alan White, compositor y baterista británico que formó parte del legendario grupo Yes, y quien además colaboró con John Lennon, luego de que este se separara de The Beatles y creara una banda con su esposa, la artista Yoko Ono.

A través de sus redes sociales, el pasado jueves 26 de mayo del 2022, la banda de rock progresivo Yes informó el triste fallecimiento de uno de sus miembros, Alan White, quien tenía 72 años de edad. Sobre las causas del deceso de su compañero, los músicos compartieron que fue una "breve enfermedad" la que se arrebató la vida, mas no compartieron más detalles al respecto. Los miembros del conjunto musical dijeron que este evento los dejó "en shock y aturdidos".

En la imagen, Alan White, John Lennon y Yoko Ono. Crédito: Twitter @carlosgvizcaino

El veterano baterista y compositor Alan White nació en County Durham en 1949. Desde pequeño el artista mostró gran destreza en la música; comenzó a tocar la batería a los12 años de edad. Un año después, se unió a su primer grupo: Downbeats. En 1972, el artista se unió a la banda inglesa Yes, grupo en el que permaneció hasta el final de sus días. Con este conjunto, White coescribió decenas de temas.

Además de ser miembro de Yes, White también tocó en otros grupos, como The Gamblers y Plastic Ono Band, el grupo formado por el exbeatles John Lennon y su esposa Yoko Ono. Asimismo, colaboró con George Harrison, otro miembro de The Beatles. En 2016 Alan comenzó a presentar problemas de salud que lo obligaron a reducir su presencia en conciertos y eventos de Yes, sin embargo, este asunto siempre permaneció en privado.

Descanse en paz.

Fuente: Infobae y Proceso