Lyn May causa shock en la farándula tras revelar que le gusta afamada actriz mexicana

Ciudad de México.- Después de saltar a la fama en el año 1975, tras su debut en la pantalla grande con la cinta Tívoli, Lyn May se ganó un gran renombre en el cine de ficheras, donde participó en cerca de 40 películas y si bien, siempre fue vinculada a relaciones tradicionales, recientemente la vedette hizo una tremenda revelación al destapar que le gusta una reconocida actriz mexicana.

Como muchos sabrán, la también conocida como 'Diosa del Amor' tiene una clara cercanía con la comunidad LGBT+, lo que provocó que durante una entrevista reciente, se le cuestionara sí alguna vez había tenido un noviazgo con alguien de su mismo género, hecho que ella negó, afirmando que sí había tenido algunas experiencias, como besos y caricias, lo cierto es que nunca ha llegado más lejos.

Sin embargo, la actriz de Nosotros los guapos e Incógnito causó gran revuelo cuando reveló que es raro que las mujeres le gusten, a excepción de una reconocida actriz mexicana, quien cumple con todos los requisitos que pueden llegar a atraer a Lyn May. Se trata de la afamada actriz de México y Hollywood, Salma Hayek, quien resulta ser muy atractiva para la vedette, esto debido a su tez morena y buena educación.

Lyn May revela que le gusta Salma Hayek

Lo que pasa es que soy muy exigente, me gusta Salma Hayek. Eso es algo real, me gusta por morena, por bonita, por educada. No me gustan las mujeres, me atraen. (Me gusta una mujer) que sea como Salma Hayek", declaró May