¿Renuncia a 'Hoy'? Tras perder exclusividad en Televisa, Galilea Montijo da dolorosa noticia al aire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo, quien tiene más de 27 años en las filas de Televisa, de nueva cuenta continúa apoderándose de la atención en las redes sociales debido a que ahora compartió una difícil noticia frente a las cámaras. Hace algunas horas surgió la noticia de que la originaria de Guadalajara, Jalisco, podría perder su contrato de exclusividad y que se iría a trabajar de fijo a Estados Unidos.

El canal de YouTube Chacaleo reportó recientemente que la también actriz de 48 años presuntamente está "harta" de trabajar en México debido a las críticas de las que ha estado siendo víctima en los últimos meses y que por ello habría intentado "todo" para que sus jefes le permitan abandonar la televisora de San Ángel cuando antes y así tenga la oportunidad de unirse a las filas de Univisión:

Fuente: Instagram @galileamontijo

Luego de la alianza entre Univisión y Televisa, la conductora de 48 años presuntamente estaría desesperada por un proyecto allá... A finales de este año su contrato de exclusividad termina pero ella no se quiere esperar y pide que la incluyan en los movimientos que realizan las televisoras. Le gustaría estar en Despierta América pues tiene un corte similar a Hoy", explicaron.

Aunque aún no hay fecha para su presunta salida del programa Hoy, se especula que antes de finales de año 'La Gali' dejará de ser exclusiva de Televisa y que comenzará su carrera "desde cero" en la unión americana. Sin embargo, mientras eso pasa ella sigue trabajando en la televisión mexicana y hace algunas horas sorprendió a sus seguidores al hacer una inesperada confesión durante su participación en el programa Netas Divinas.

Fuente: Instagram @galileamontijo

Resulta que la presentadora tapatía declaró frente a las cámaras de Unicable lo mal que la pasó luego de dar a luz a su primer y único hijo Mateo, pues lamentablemente sufrió depresión postparto y contó qué tuvo que hacer para salir de este difícil momento: "Yo no pude amamantar, no bajó la leche y a mí me costó mucho esta parte porque si algo ansiaba era tener este vínculo con mi bebé".

Fuente: Las Estrellas y YouTube Unicable