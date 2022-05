Respira Julión Álvarez: Cantante es eliminado de lista negra que lo vinculaba al narcotráfico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Buenas noticias para el cantante Julión Álvarez, luego de que este viernes apareciera en las actualizaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la sección de quienes han sido borrados de la lista y sus penalizaciones.

En agosto de 2017, el intérprete, cuyo nombre real es Julio César Álvarez Montelongo, fue señalado de ser prestanombres de Raúl Flores Hernández 'El Tío', empresario que estaría vinculado al Cártel de Sinaloa, quien enfrenta un proceso en el Distrito de Columbia en Washington.

Las repercusiones que tuvo Álvarez al ser incluido en la lista fue que sus cuentas bancarias o inversiones fueron congeladas, además de que se le suspendió su visa y le impidieron usar el sistema financiero de dicho país. En agosto de 2018, la Secretaría de Hacienda de México eliminó cualquier bloqueo al respecto sobre Julión, pero le seguían reteniendo activos de sus empresas, lo cual deberá terminar tras el anuncio de hoy.

En la conferencia de prensa que ofreció para los medios de comunicación en la Ciudad de México, el cantante precisó que "fue un 10 de agosto cuando salimos a dar cara, que íbamos a salir a afrontar todas las situaciones y temas que se nos estaban señalando". Aseguró que "hay un Julio antes y un Julio" después de lo sucedido: "A lo mejor me ven un poco serio pero estoy nervioso de alegría, de una satisfacción difícil de poder expresar porque son situaciones que nos tocaron vivir a toda la gente que me rodea, el equipo de trabajo, familia", agregó.

Acerca de cómo recibió la noticia, Álvarez dijo: "Hoy en la mañana me despiertan con esa noticia, me hablan mis abogados 'Felicidades amigo, hemos llegado y estás libre'". El cantante reveló que ya no quiso saber más del asunto, pues deseaba festejar junto con sus seres queridos y afirmó que tiene en sus manos un documento la información recibida por parte de sus defensores legales; concluyó diciendo que espera muy pronto pueda volver a hacer sus actividades comerciales y profesionales como lo hacía antes de este problema legal en Estados Unidos.

Fuente: Agencia México, Milenio