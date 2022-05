Se desfiguró: Tras años en TV Azteca, villana de Televisa se retira y dice adiós ahogada en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una aclamada primera actriz de Televisa, quien en el pasado los traicionó y se fue a trabajar a la competencia TV Azteca, dejó sin palabras a sus miles de admiradores y fans debido a que hace unos momentos anunció de manera inesperada su retiro en plena transmisión en vivo del programa Hoy y se despidió de todo su público ahogada en llanto, además de que hizo una súplica frente a las cámaras.

Se trata de la famosísima mexicana Olivia Collins, quien hizo su debut en la empresa de San Ángel en los 80's cuando le dieron la oportunidad de actuar en importantes telenovelas como Angélica, Dulce desafío, María José y destacó siendo la malvada villana de Te sigo amando y Soñar no cuesta nada. No obstante, en 1998 les dio un duro golpe al decidirse cambiar de televisora y emigrar a las filas del Ajusco.

Fuente: Instagram @oliviacollinsmx

Su primera telenovela en la nueva empresa fue El candidato y tiempo después la llamaron para que participara en el melodrama juvenil Como en el cine. Sin embargo, en 2001 decidió retirarse de la actuación para enfocarse en su familia y se fue a vivir a Santiago de Compostela, España, en compañía de su esposo pero todo se convirtió en un verdadero infierno. Ella misma relató que su marido la violentó por años hasta que ella decidió divorciarse y hasta el momento considera que el matrimonio ha sido su mayor fracaso.

Fue hasta 2010 que Collins reapareció en Televisa cuando apareció en la novela Dos hogares, además de que hizo varios capítulos de La Rosa de Guadalupe y tuvo una participación especial en S.O.S me estoy enamorando. Mientras que este 2022 triunfó en el canal de Las Estrellas al unirse a la primera temporada de la serie de comedia Albertano contra los mostros, donde interpretó a la malvada villana.

Fuente: Instagram @oliviacollinsmx

La guapa actriz se tuvo que despojar de todo su glamour para poder dar vida a la bruja 'Casilda' y se sometió a una brutal transformación en la que desfiguraron su rostro una y otra vez para hacerla lucir realmente aterradora. Olivia también reactivó su carrera a través del programa Hoy pues hace un mes la invitaron a ser participante de la tercera temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Desafortunadamente este viernes 27 de mayo la primera actriz de 64 años de edad decidió abandonar la competencia y dejó sin palabras a todos sus admiradores. Sí, en la reciente transmisión del concurso Collins anunció que no volvería a bailar pues tomó la decisión de salirse y dio sus razones: "Antes que nada, agradezco muchísimo pero he decidido retirarme, lo decido porque mi salud me lo está impidiendo, yo el escenario lo respeto mucho, ayer me dio vértigo".

Con un nudo en la garganta, la guapa mujer rubia le rogó a la producción del matutino y a los jueces de Las Estrellas Bailan en Hoy que le den la oportunidad a su compañero, el actor Oscar Medellín, de seguir en la competencia y se despidió entre lágrimas: "En mis 45 años de carrera he respetado mi escenario pero hoy me quiero retirar, quiero dejar esa inercia de que siempre estoy activa y que los ensayos, gracias a todo el público que votaron por mí".

Fuente: Twitter @programa_hoy, Instagram @oliviacollinsmx y YouTube Programa Hoy