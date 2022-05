Se hartó: Christian Nodal pone en su lugar a Belinda en VIDEO y lo destrozan en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras varias semanas llenas de ataques, críticas e indirectas luego de terminar su compromiso matrimonial con Belinda hace más de tres meses en medio de especulaciones, Christian Nodal se harta y, como nunca antes, abre su corazón y muestra un lado que nadie conocía. El cantante de regional mexicano rompió el silencio a una semana de paralizar las redes tras responder a un insulto de su exsuegra, doña Belinda Schüll, al filtrar una conversación con su exprometida.

El intérprete de Amor tóxico, Ya no somos ni seremos y Adiós Amor, se dejó ver en una transmisión en vivo publicada en Instagram sin camisa, mostrando cómo quedó el tatuaje que se hizo en el pecho para tapar los ojos de la española. Además de las alas de un águila en pleno vuelo, también se pudo ver que el ave está en el centro, debajo de la brújula que desde hace tiempo luce. Del lado izquierdo, se encuentra una gran calavera con un penacho que llega hasta su axila y del derecho otra calavera con un sombrero.

Tras mostrar cómo quedó todo el diseño para tapar los últimos rastros de su intenso romance con la española, Nodal dejó en shock a todos al sincerarse sobre los errores que ha cometido, afirmando estar "muy arrepentido". Además, puso un alto a los ataques afirmando que él es humano y muchas veces las especulaciones que se hacen son totalmente alejadas de la realidad. A manera de desahogo, el sonorense pidió que entiendan el difícil momento que pasó.

Quiero que me dejen libre, que me dejen ser, todos tenemos nuestro pasado, tenemos errores y virtudes, hay que dejar ir, no pisoteen el dolor de las personas. Burlarse de las personas está mal, realmente afecta. A mí no me importa, no caigo en provocaciones porque distorsionan tanto la realidad y yo sufrí una realidad, como todos, cada quién vive sus realidades, pero no vengan a pisotear porque hay gente buena en el mundo; yo no le hago daño a nadie, yo no me meto en la vida de nadie".

Además, compartió que empezará a compartir más acerca de lo que está viviendo, ya que afirma que todo está cambiando para bien, aunque también aprovechó para señalar a aquellos aristas o personas que predican ser buenas personas pero en redes atacan a otros: "De verdad a la música disfrutarla y a los artistas hay que ser más coherente porque uno se la pasa en las redes y habla de Dios... es chistoso, muy pocas veces me meto a las redes, voy a empezar a compartirles más mi vida porque están pasando cosas muy bonitas".

Por otro lado, comentó que se arrepiente de cosas que ha hecho, aunque no aclaró de qué. Cabe recordar que podría haber hecho referencia a la conversación que filtró en Twitter en la que exhibió a su exnovia por interesada, ya que ella le pide dinero "para arreglarse los dientes", sin embargo, minutos después (al recibir una aparente negativa) afirma que Nodal "le destrozó la vida" y "solo le importa su carrera".

"Me daba miedo abrirme con ustedes, porque literalmente se me han ido encima, y claro yo entiendo, es como una reacción y todo, pero yo soy un ser humano, o sea yo me he arrepentido de corazón (...) Hay cosas que me arrepiento muchísimo", dijo el sonorense, además de aclarar que él solo tiene amigas, pese a que lo han relacionado con varias mujeres en las últimas semanas, como la joven con la que lo captaron llegando a Honduras en un vuelo privado.

Yo tengo amigas, como todos, amigas normales (…) todo se hace tan público. Están encima de mí, yo solo he estado viviendo mi vida normal como lo he hecho toda mi vida pero es difícil (..) el aeropuerto privado no es tan privado porque ya ven lo que sale.... están pasando muchas cosas pero solo quiero decir que los amo mucho, a todas las personas que me apoyan y realmente están conmigo, gracias".

Finalmente, al compartir un poco sobre sus planes a futuro, afirmó que "está sanando" y dejando atrás malos hábitos como la bebida y el cigarro: "Tomo agua a lo estúpido, yo creo que nunca había tomado tanta agua en mi vida. Dejé el cigarro, eso no trae nicotina (señaló un objeto), no me afecta tanto como el cigarro (...) y es que de verdad yo fumaba dos cajetillas diarias, diarias, todo el tiempo y no dormía, pero ahorita estoy empezado a hacer todo eso, mi vida está cambiando, hay que ayudarnos, no podemos dejarle las cosas a Dios todo el tiempo. Estoy hablando muchas cosas pero me callo muchas cosas", finalizó.

Ventaneando ataca a Nodal

Cabe recordar que luego de que Nodal se defendiera tras relatar lo que sufrió en su antigua disquera Universal Music, el ser acusado de presuntamente maltratar a Belinda cuando estaban juntos y de debatir una posible demanda en su contra por "incumplir la Ley Olimpia", quienes no le perdonaron nada y una vez más lo hicieron pedazos fueron los conductores de Ventaneando, quienes afirmaron que un día se le regresará todo por "majadero".

Por su parte, la titular del programa de TV Azteca Pati Chapoy mencionó que hay otros famosos que han tenido problemas con sus disqueras pero no han dicho lo que él porque "son educados", a diferencia del cantante. Pedro Sola afirmó que "todo se le revertirá", ya que ahora es un "muchachito majadero" y está "enojado" luego de haber terminado su romance con Belinda.

A la larga o a mediano plazo todo esto se le va a revertir a este muchacho; porque ya no vale tanto el talento o el éxito. Algo puede pasar que entonces sí le ocurran cosas poco agradables profesionalmente (...) cuando fue novio de Belinda, como que había un brillo alrededor de él, en el momento que terminaron, aparte que está muy enojado creo que por lo mismo del rompimiento, como que cayó en eso de ser un muchachito majadero".

"Lo que es, punto", coincidió Chapoy. Además, Linet Puente secundó la opinión de Sola y afirmó que a Nodal ya se le olvidó que la disquera Sony le dio la primera oportunidad de entrar en la industria: "Que no se le olvide que hay que ser agradecidos en esta vida y ellos le dieron esa primera oportunidad", comentó la conductora.

Fuente: Canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Ventaneando e Instagram @nodal