Se renuevan: Así lucen los miembros de BTS previo al lanzamiento de su nuevo disco 'Proof'

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- Los integrantes de BTS han dejado atrás los tonos pasteles y claros, pues este viernes 27 de mayo Jungkook, Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin y V mostraron a sus fans cuál es la nueva imagen que tendrán para su nuevo álbum denominado 'Proof', mismo que saldrá a la venta el próximo 10 de junio y del cual solo se ha develado el nombre del primer sencillo (Yet to come), así como el número de discos que comprenderá este nuevo material.

Cabe destacar que en el pasado, los intérpretes de Dynamite, se mostraron con tonos muy alegres, siendo el amarillo el elegido para el lanzamiento de Butter o los tonos pastel con algo de cobre para Permission to dance; sin embargo, en esta nueva faceta adoptaron un tomo más sombrío, al estilo de Matrix que demuestra cuánto han crecido en todos estos años de trayectoria, por lo que su nuevo sencillo podría ser más maduro y quizá menos bailable.

Así ha sido la evolución de la imagen de los miembros de BTS. Crédito: Twitter @BangBangtanEsp_

'Proof' es un álbum diferente en la carrera de Bangtan Sonyeondan el cual será lanzado como una antología, de ahí que esté compuesto por tres discos que incluyan sus más grandes éxitos, así como temas nuevos que los llevarán a seguir rompiendo récords en plataformas digitales, tales como Spotify, iTunes o Youtube, donde al igual que la venta de este material, también se lanzara el tema completo, incluyendo el video oficial, de Yet to come, su nuevo tema.

Por si fuera poco, en el mes de junio también es el aniversario del lanzamiento de esta exitosa banda que ha roto barreras internacionales, por lo que en el marco del noveno aniversario de la agrupación, se podrán esperar más sorpresas que permitan al ARMY sentirse más cerca de sus ídolos, por lo que será necesario estar al pendiente de las redes sociales tanto de la agrupación como de BigHit para no perderse de nada.

Fotos individuales

Para que cada fanática de BTS pueda prestar más detalle a esta nueva imagen, en solitario cada uno de los miembros de la boyband de K-Pop, posó frente a la cámara en un escenario que, al fondo muestra casquillos de bala, lo que va muy ad hoc con el nombre de la banda que, traducida al español significa 'chicos a pruebas de balas', todo mientras también hay un guiño al que parece ser el calendario de actividades previo al lanzamiento del nuevo álbum.

Imagen de Jungkook de BTS para el lanzamiento del álbum 'Proof'. Crédito: Twitter @TeAmoTaehyung2

Fuente: BigHit, Heraldo, Twitter, staff