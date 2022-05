Se volvió mujer: Tras divorcio y 25 años en Televisa, actor firma con TV Azteca y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Un reconocido actor y conductor, quien trabajó durante más de 25 años para Televisa y que actualmente ya no cuenta con contrato de exclusividad, fue confirmado como parte de un importante proyecto de TV Azteca luego de que se rumorara que se le estaba complicando volver a trabajar a esta empresa. Fue a través del programa Venga la Alegría en donde dieron la noticia y dejaron sin palabras al público.

Se trata del reconocido mexicano Adal Ramones, quien saltó a la fama apareciendo en exitosos programas de San Ángel como Otro Rollo, el cual se mantuvo al aire durante más de 12 años en Canal 5 gracias a que causó furor. También apareció en el matutino Hoy, en los realitys Cantando por un sueño y Bailando por un sueño, además de tener una participación especial en el melodrama Amor Real protagonizado por Adela Noriega y Fernando Colunga.

Adal siempre se caracterizó por ser un actor sumamente versátil y es que durante la entrega de los Premios TVyNovelas edición 2016 sorprendió al participar en un sketch de comedia junto a los aclamados Adrián Uribe y Omar Chaparro. Los tres hicieron una intervención en el escenario de gala mientras estaban completamente vestidos de mujer, usando peluca, maquillaje, tacones y vestidos, y hacían bromas a algunos de los famosos presentes como Jorge Salinas y Andrea Legarreta.

Tras más de dos décadas en Televisa, en 2018 el artista originario de Monterrey, Nuevo León, decidió dar el salto y mudarse a la empresa del Ajusco, donde fue recibido como un grande. En su primera visita al foro del matutino Venga la Alegría el conductor desfiló por una alfombra roja en donde se encontraban esperándolos decenas de trabajadores de TV Azteca y meses más tarde fue confirmado como el nuevo conductor de La Academia.

Este 2022 el mencionado concurso de canto volverá a realizarse en el canal Azteca Uno y todos pensaban que Ramones otra vez sería llamado para conducirlo, además de que el mismo confesó en entrevista con el programa Ventaneando que ya había hablado con ejecutivos de la empresa del Ajusco sobre este proyecto, sin embargo, hasta el momento ni su imagen ni su nombre ha aparecido en los promos de La Academia 20 años.

Me toco hablar con Sandra (Smester), me mandó ya mensaje Ángel (Aponte). Faltan unos meses pero sí se acercaron a mi oficina y creo que a mí lo que se me da el en vivo. El pregrabado sufro... la tensión y adrenalina se me dan. Me siento honrado que me hayan invitado porque son 20 años", dijo el pasado mes de febrero.