Tras 22 años con Andrea Legarreta, Erik Rubín se confiesa ¿y confirma el fin de su matrimonio?

Ciudad de México.- Erik Rubín y Andrea Legarreta han estado casados durante 22 años y tienen dos hermosas hijas en común: Nina y Mía Rubín, por lo que el mundo espectáculo se paralizó el año pasado cuando empezaron a salir varias 'amantes' del pasado del exTimbiriche como María Conchita Alonso, pero fueron Alejandra Guzmán y Paulina Rubio de las más recordadas en su historial amoroso, por lo que rápidamente se empezó a cuestionar cómo afectaría su matrimonio con la conductora.

Como se recordará, tanto el cantante como la presentadora del programa Hoy de Televisa han sido claros sobre las crisis que han superado como pareja, llegando a admitir que han acudido a tomar terapia y han considerado el divorcio cuando las cosas no marchan bien, pero los ha mantenido unidos el amor que se tienen. Y este amor habría sido puesto a prueba el año pasado cuando Rubín se vio involucrado en un escándalo de supuesta infidelidad cuando lo captaron con una influencer de fiesta en Tulum.

Esto finalmente fue aclarado, pero luego también se fueron destapando varias exnovias de Rubín, quienes le mandaron mensajes públicamente al recordar su amorío. En el caso de 'La Guzmán' y 'La Chica Dorada', el músico anduvo con ambas en su juventud y las dos se pelearon por su amor a través de dos canciones que se volvieron el himno de su supuesta rivalidad: Ese hombre es mío y Hey Güera. Incluso, Alejandra contó que terminó con Rubín porque descubrió que la engañaba con Paulina.

Este triángulo amoroso, de los más famosos de los 90's, causó conmoción y volvió a dar de qué hablar luego de que hace unos meses se confirmara que las dos cantantes ponían fin a sus diferencias para irse de gira con 'Perrísimas Tour'. Y esto no fue todo, pues también comunicaron que buscaban invitar a su exnovio, Erik Rubín a cantar con ellas. Aunque Legarreta dejó claro que ella no tenía problema con esto porque fue algo del pasado y todos hicieron su vida, otros aseguraban que la conductora en realidad no le dio permiso a su esposo, ya que este finalmente no se presentó.

Y en el décimo aniversario de 'El Cantoral', en donde el famoso cantante Carlos Rivera engalanó el festejo, uno de los que estuvieron en la alfombra roja fue precisamente Erik Rubín, quien aclaró porque no colaboró con sus ex en su más reciente gira. ¿Será porque Andrea le prohibió compartir espacio con sus amores del pasado? El exTimbiriche no aclaró sus motivos, solo indicó que no le fue posible. Así se expresó de las dos mexicanas que alguna vez lucharan por su amor:

Así debe de ser caray, yo tuve la fortuna de que me invitaran a hacer la gira en Estados Unidos y no me fue posible", comentó.

Finalmente, sobre cómo llegaron a esto luego de la polémica que surgió con las canciones y la rivalidad que dio de qué hablar, Rubín dejó claro que ambas son parte de su pasado y todos rehicieron su vida, por lo que no tendría porque afectar ningún área de su vida el convivir con ellas, sobre todo cuando se trata de hacer música juntos. Tajante, en la entrevista transmitida en el matutino Sale el Sol, dijo:

No pues... ahí se muestra que hemos evolucionado y que eso ya quedó atrás", concluyó.

