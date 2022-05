Tras 23 años desaparecida, protagonista de novelas renuncia a Televisa y vuelve ¿a TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de telenovelas, quien tiene 23 años alejada de los foros de Televisa y sin hacer ningún proyecto en la pantalla chica, fue confirmada dentro de un ambicioso proyecto que marcará su regreso a la actuación luego de esta larga ausencia y de ser considerada como una de las estrellas favoritas para el público de San Ángel. ¿Debutará en TV Azteca?

Se trata de la también cantante mexicana Thalía, quien abandonó su carrera en la actuación a inicios de los 2000's luego de haber triunfado en exitosos melodramas de Televisa. Debutó con la novela juvenil Quinceañera en 1987 y luego le siguieron importantes papeles en Pobre señorita Limantour y Luz y sombre pero sin duda alguna su mayor éxito fue protagonizar la trilogía de las 'Marías'.

Fuente: Instagram @thalia

Como se recordará, la intérprete nacionalizada mexicana se convirtió en un referente de la televisión mexicana al dar vida a las protagonistas de Marimar, María la del Barrio y María Mercedes. Pero tras haber presumido tener el contrato de exclusividad más costoso de Televisa, la actriz terminó optando por retirarse de la industria y enfocarse únicamente en consolidar su carrera musical, con la que hasta la fecha se mantiene vigente no solo en México, sino a nivel internacional.

Fuente: Internet

No obstante, la ahora esposa de Tommy Mottola estaría a punto de dar la sorpresa de volver a la actuación pues una persona muy cercana a ella lo confirmó. Resulta que su gran amiga Itatí Cantoral, con quien compartió créditos en María la del Barrio, declaró ante la prensa que Thalía está a punto de volver a la actuación pero no será con un proyecto ni en Televisa ni en TV Azteca sino en la pantalla grande.

Sí, la intérprete de 'Soraya Montenegro' confesó en su más reciente encuentro con la prensa que la estrella de 50 años se está preparando para volver al cine, luego de que su debut y despedida en esta rama fuera con la película mexicana Mambo Café en 1998, donde fue la protagonista: "Con Thalía tenemos otra sorpresa, no sabemos, les tenemos muchas sorpresas juntas... (la película) se llama The Combat, el regreso de Itatí con Thalía".

Son muchas cosas con Thalía que sí les voy a decir pero (después)", agregó Cantoral.

Y aunque prefirió no adelantar detalles sobre los planes laborales que tiene con la intérprete de canciones como Amor a la mexicana y No me acuerdo, sí aprovechó para promocionar la película que está grabando actualmente y que se llama Killers Babes, en la que está compartiendo créditos con grandes actrices como Alicia Machado, Lucía Méndez, Patricia Manterola, entre otras.

Fuente: YouTube Programa Hoy