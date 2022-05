Tras amorío en 'VLA' y veto de Televisa, polémico galán de novelas llega irreconocible a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un reconocido actor de telenovelas, quien hace unos años presuntamente sufrió un veto en Televisa pese a su larga trayectoria artística, reapareció irreconocible en una reciente entrevista que dio al programa Hoy, a solo unas semanas de haber estado en el 'ojo del huracán' pues salió a la luz que había tenido un amorío con una polémica conductora del matutino Venga la Alegría: Fin de semana.

Se trata del querido mexicano Arturo Carmona, quien inició su carrera en la televisora de San Ángel cuando participó en el exitoso reality Big Brother (2002) y luego hizo su debut en la actuación apareciendo los melodramas Duelo de pasiones (2006), La verdad oculta (2006), Destilando amor (2007), Cuidado con el ángel (2008-2009), Por ella soy Eva (2012), Un camino hacia el destino (2016), entre otras.

Como se recordará, a inicios de 2019 surgió el rumor de que el histrión originario de Monterrey, Nuevo León, habría perdido su contrato de exclusividad en la empresa y tiempo después incluso trascendió que los ejecutivos de la empresa lo habían mandado vetar. Carmona fue parte del programa Hoy para reemplazar a 'El Burro' Van Rankin, quien dejó la emisión matutina para grabar su serie 40 y 20.

Sin embargo, el actor regiomontana pudo conservar por mucho tiempo su trabajo y fue despedido cuando Andrea Rodríguez tomó la producción del matutino y tras su despido fue cuando se especuló que lo habían vetado: "El lunes llegó muy bañado y perfumado a Televisa ¡pero oh sorpresa NO dejaron que penetrara... las empleadas del área de ingresos no le permitieron entrar", aseguró Álex Kaffie en su momento.