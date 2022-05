Tras tiroteo en Texas, querida actriz confiesa que teme por la vida de su hijo: "Me da miedo"

Comparta este artículo

Uvalde, Texas.- El pasado martes, 24 de mayo, se registró uno de los hechos más violentos en la historia de Texas, en Estados Unidos, cuando Salvador Ramos, de 18 años, allanó la escuela primaria Robb y baleó a 18 niños, de cuarto año, junto a dos profesoras. Estos sangrientos hechos habrían dejado huella no solo en los locatarios, sino también en el resto del mundo, incluidos a la comunidad de gente famosa, quienes no dudaron en manifestarse por estos lamentables hechos a través de sus redes sociales.

Una de las estrellas mexicanas que se sintió afectada por la masacre en Uvalde, fue la actriz y cantante Sandra Echeverría, quien confesó que sentía temor por su hijo, Andrés de Lozzane (quien apenas tiene 6 años de edad) debido a lo violento que se estaba tornando el mundo en general. Además se declaró una persona sumamente sensible ante los hechos que pueden llegar a afectar a los menores, como lo fue en el caso de Uvalde.

Ha sido una semana difícil con tantas malas noticias que circulan por el mundo. Una semana de cuestionarnos por qué la humanidad se ha convertido en lo que somos. Buscando un porqué a tanta crueldad. Me da miedo dejarle un mundo así a mi hijo", declaró la actriz de 'El Clon'

Sandra Echeverría y su hijo, Andrés

Posteriormente, la protagonista de La Usurpadora y La Fuerza del Destino, destapó que la semana del 24 de mayo no ha sido la mejor de su vida, ya que, además de los hechos registrados en el estado fronterizo de Estados Unidos, no se ha encontrado muy bien de salud, aunque tranquilizó a sus fans aclarándoles que no tenía Covid-19, ya que, su prueba había dado negativo, por lo que posiblemente se trata de una especie de resfriado o de gripe, aunque esto último no lo aclaró del todo.

Sandra Echeverría en la actualidad

Sí bien, Sandra Echeverría saltó a la fama después de protagonizar El Clon, junto a Mauricio Ochmann, actualmente la actriz se encuentra enfocada en dos proyectos sumamente importantes: Por un lado, está su carrera musical, siendo que en semanas pasadas estrenó el sencillo 'Vete mucho a donde quieras', además se le ha visto teniendo varias colaboraciones con otros artistas. También se supo que fue seleccionada para darle vida a María Félix en su bioserie de ViX+.

Fuentes: Instagram @sandraecheverríaoficial