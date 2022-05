Horóscopos de hoy 28 de mayo de 2022 por Mhoni Vidente: Predicciones del fin de semana para mi signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este fin de semana estará lleno de sorpresas para todos los signos del zodiaco, así lo informan los horóscopos de Mhoni Vidente de este sábado 28 de mayo del 2022. ¿Estás listo para conocer las predicciones para tu signo zodiacal? ¡Aquí las predicciones en temas de amor, dinero, trabajo y salud!

Aries

Este fin de semana estará disponible para que descanses y dediques tiempo a tu persona. Asimismo, si estás esperando una nueva noticia de un trabajo al que recién aplicaste, es probable que este día obtengas una señal. Bebe más agua en estos días.

Tauro

Debes mostrar más tus sentimientos a esa persona, de lo contrario, pensará que no estás interesada, o que las ganas que tenías de estar con ella se han esfumado. Trata de ser más sincero contigo mismo, así encontrarás la respuesta a lo que en verdad quieres.

Géminis

Si vas a festejar este fin de semana por tu cumpleaños u otra cosa especial, es clave que no te dejes caer en los excesos. Asimismo, recuerda que tus finanzas no están del todo bien, y que no es bueno que gastes mucho en estos días. Todo con medida.

Cáncer

Viene a ti un nuevo trabajo, el cual te hará muy feliz y llenará tus bolsillos. No obstante, si sientes que no estás completo en esta nueva labor, deberás ser franco contigo mismo y continuar buscando. Conocerte es la clave del éxito.

Leo

Andas más pasional que nunca, y tienes muchas ganas de conocer a una nueva persona para entregar tu corazón y cuerpo. Ten calma, si este fin de semana sales, es posible que tengas un gran encuentro. Recuerda que este fin de semana debes cuidarte de un resfriado.

Virgo

Tienes un problema en familia, el cual se solucionará solo si empiezas a reconocer tus errores. Recuerda que es humano enojarse y equivocarse, la gran diferencia es si te disculpas y enmiendas tus equivocaciones. Todo mejorará si tu accedes.

Libra

Si está cansado de un viejo romance, es momento de dejarlo atrás y pensar en un nuevo camino. No gaste el dinero que aún no gana; recuerde administrar mejor sus finanzas este fin de semana. Vienen nuevas oportunidades laborales,

Escorpio

Su belleza está más potente que nunca, y sin mucho esfuerzo, despertará la atención de quien anhela en su vida. Retome los negocios que tiene en mente, verá que prosperan pronto. Originales iniciativas en su oficina, acepte los nuevos retos.

Sagitario

No idealice demasiado a su novio, es una persona con errores y defectos, y así tiene que aceptarlo. El dinero le irá llegando según lo vaya ocupando, así que no tema por sus deudas. Pero aprenda esta época y maneje mejor sus finanzas.

Capricornio

Sin esperarlo, el amor llegará este sábado 28 de mayo e invadirá su corazón. En cuestiones de economía, no se puede permitir muchas compras; vendrán mejores momentos. Recuerde, la imagen personal es lo que más debe cuidar en estos días.

Acuario

Por fin ha tomado la decisión de salir a divertirse; este fin de semana será perfecto para usted y sus nuevas aventuras. Medite ese cambio de tarjeta, pues podría ser mucho papeleo innecesario. No se lleve los problemas del trabajo a su casa, descanse mucho.

Piscis

No abandone su vida personal, y cuide a sus amistades y familiares, ellos siempre estarán con usted. No hay cambios importantes en temas financieros. Por fin llega ese tan merecido aumento de salario, lo merece y lo disfrutará mucho.

