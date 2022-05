Luto en el regional mexicano: Estremece la última confesión de cantante antes de su trágica muerte

Ciudad de México.- Luego de que Mayeli Rivera, exesposa de Lupillo Rivera, manifestara en el reality La Casa de los Famosos 2 que las últimas palabras de la fallecida Jenni Rivera a su hermano fueron que tenía miedo y que incluso lo que le confesó lo hizo vomitar de la impresión, es ahora el hermano de la 'Diva de la Banda' quien aclara esto a casi 10 años de que Jenni perdiera la vida en un accidente aéreo al salir de un concierto en Monterrey, Nuevo León.

En una entrevista para el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, el 'Toro del Corrido' contó hace algunos días que sintió la presencia de su hermana en un concierto en Monterrey, en donde se presentó con motivo de la gira Cumbia Machine Tour. Y es que Lupillo se llevó la sorpresa de su vida pues mientras se disponía a cantar, se le fue la luz ante miles de personas. Los problemas técnicos siguieron durante su espectáculo, pues en varias ocasiones se le fue el audio también.

Al finalizar su presentación, ya platicando con la prensa, el cantante reveló que sentía que su hermana se le manifestó y habría tenido algo que ver con las fallas pues como se recordará, fue en ese mismo lugar, la Arena Monterrey, que Jenni se presentó por última vez el pasado 8 de diciembre del 2012. Durante la madrugada del 9, fue cuando falleció en el avionazo: "Fue el último lugar donde mi hermana cantó, creo que tiene que ver eso (...) todavía no tengo nada preparado para el aniversario luctuoso", comentó.

Por otro lado, en una entrevista para Ventaneando en TV Azteca hace unos días, Lupillo se pronunció sobre las declaraciones de Mayeli y si es cierto que Jenni le hizo tales confesiones antes de morir. Además de confirmarlo, el cantante de regional mexicano dio pistas sobre lo que le dijo la artista antes de su muerte, aunque dejó muy claro que probablemente nunca se atreva a revelar lo que le confió porque involucra a más personas.

No creo que algún día me vaya a animar a contar las cosas que mi hermana me platicó ese último día. No creo que me anime a hacerlo por no lastimar a terceras personas que pudieran haber estado involucradas en esa plática. Esas personas todavía están aquí y no quiero lastimarles su mente, su corazón y su ser con algunas cosas que mi hermana me platicó de ellos", dijo.