Tras escándalo por la filtración de viejos audios, Itatí Cantoral y Lucía Méndez tienen encontronazo

Ciudad de México.- Hace 11 años, Itatí Cantoral pasó por uno de los momentos más bochornosos de su vida, después de que trascendieran unos audios, en los que se escuchaba la voz de la actriz de Hasta que el dinero nos separe insultando a Yuri, a quien llamó "cocainómana", para posteriormente comenzar a insultar a Lucía Méndez, a quien tildó de ser una mujer 'de la noche'. Más de una década después de estos hechos, la protagonista de Colorina y la intérprete de 'Soraya Montenegro' tuvieron tremendo encontronazo.

Resulta ser que ambas celebridades participaran en la nueva película de Corazón Films, titulada Killer Babes en donde aparecerán junto a Patricia Manterola y Alicia Machado, hecho que fue presumido por la misma Lucia Méndez a través de su cuenta oficial de Instagram, el pasado viernes, 27 de mayo, en done se pudo ver al cuarteto de guapas actrices posar durante una rueda de prensa.

Elenco de 'Killer Babes'

Por su parte, Itatí Cantoral compartió un video en donde deja en claro que ambas famosas ya limaron sus asperezas, después de que se filtraran los audios de la protagonista de La Mexicana y El Güero insultando a la protagonista de El Extraño Retorno de Diana Salazar. Y es que, se puede ver a Cantoral deshaciéndose en halagos para la actriz a quien nombró como 'la última diva de México'.

Aquí estoy señores y señoras con la única diva de este país, después de Silvia Pinal. Es la señora, la única diva, diva. Lucía Méndez", declaró la expareja de Eduardo Santamarina

Itatí Cantoral y Lucía Méndez en la producción de 'Killer Babes'

Según información de Radio Fórmula, hace pocos días Itatí Cantoral habría acudido a una entrevista con Javier Poza, donde aseguró que no tiene ningún conflicto con Lucía Méndez, incluso enfatizó que ambas tienen una excelente relación, tal y como quedó probado en el clip que la actriz compartió en sus redes sociales. La villana de Sin Pecado Concebido declaró: "A mí me tomaron un video muy desagradable en una fiesta privada con amigos, donde dije muchas tonterías (...) fue muy vergonzoso para mí, porque no lo había dicho de forma certera".

Itatí detalló durante la entrevista con Poza que, tras este penoso incidente, se encargó de llamar por teléfono a Lucía Méndez y pudo arreglar la penosa situación, antes de que ésta se saliera de control, tal y como suele ocurrir en la industria del espectáculo, donde rápidamente se pueden crear escándalos que pueden perjudicar la imagen pública que tienen los artistas.

