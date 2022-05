Tras salir del clóset y 18 años en Televisa, polémico conductor vuelve a 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor mexicano, quien trabajó para Televisa durante 18 años y desde hace tiempo salió del clóset, volverá al programa Venga la Alegría en unas semanas más pues la producción ya lo confirmó. El artista había abandonado los foros de TV Azteca para irse a grabar otro proyecto, pero al parecer está listo para regresar al matutino e intentar levantar el rating que han ido perdiendo frente al programa Hoy.

Se trata del también actor Horacio Villalobos, quien empezó su carrera artística en la televisora de San Ángel cuando en 1992 lo invitaron a participar en proyectos del canal de noticias ECO y también Telehit donde realizó los programas Válvula de Escape y Desde Gayola. Aunque cabe resaltar que también pudo llegar al canal de Las Estrellas ya que apareció en el matutino conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Sin embargo, el histrión de 51 años tiene más de una década trabajando para la empresa del Ajusco. Debutó desde 2010 y le han permitido aparecer en importantes emisiones como el programa Farándula 40, ser juez en el reality La Academia y además integrarse al elenco de VLA. Como se recordará, apareció por primera vez en el programa cuando recién inició la pandemia y varios de los conductores salieron del aire al ser positivos a Covid-19.

Pero como se sabe, actualmente Horacio no se encuentra trabajando para el matutino de Azteca Uno y tampoco está presente en los foros de TV Azteca ya que continúa de viaje en República Dominicana. ¿La razón? Fue nombrado conductor del nuevo reality Soy famoso, sácame de aquí junto a la famosa presentadora Atala Sarmiento, quien retornó a esta televisora luego de varios años de ausencia.

No obstante, el conductor ahora estaría a punto de volver a la conducción de VLA pues este viernes 27 de mayo la producción confirmó que él estará participando en la nueva edición de El Gran Chef. Sí, revelaron que 'Horacitu' será parte del reality de cocina y anunciaron que su primera contienda será en contra de Pato Borghetti. Aunque aún no hay fecha exacta para el regreso de Villalobos, se cree que no tardará mucho pues El Gran Chef dará inicio el próximo lunes 30 de mayo.

Horacio está a punto de regresar, ya se encuentra en las últimas semanas del reality show (Soy famoso, sácame de aquí)", explicó el chef Mariano Sandoval.

