¿Venganza de Belinda? Filtran íntimo VIDEO del pasado de Christian Nodal y cruel plan para hundirlo

Ciudad de México.- El cantante mexicano Christian Nodal no ha dejado de dar de qué hablar luego de su mediática ruptura con Belinda, romance que desde que empezó ha causado controversia. A tres meses de que los artistas finalizaran su compromiso matrimonial, con un millonario anillo de por medio, siguen saliendo a la luz escándalos diversos rumores que ponen a los dos famosos en jaque. En esta ocasión, filtran un íntimo video del pasado del sonorense; ¿será parte de la supuesta "venganza" de Belinda?

Si hay algo que ha llamado la atención del cantante de regional mexicano, además de su talento y gran voz, son sus tatuajes. La manera que ha elegido para expresar su estilo ha provocado elogios de algunos pero críticas de otros, quienes han tundido al intérprete de Ya no somos ni seremos por haberse tatuado hasta el rostro, además de los que se hizo por su exprometida que eventualmente tuvo que tapar (el último que le faltaba apenas lo cubrió este fin de semana pasado en Costa Rica).

En varias ocasiones, el artista de 23 años ha dejado muy claro que a él le encantan los tatuajes y pese a que en un inicio de su carrera le pedían que no se hiciera nada ya que "no iba con su música", él los ignoró e hizo lo que quería, aunque para muchos el resultado haya sido exagerado. "Me dijeron tanto que me esperara a que saliera el próximo disco para hacerme un tatuaje visible, que reprimiera mi personalidad, querían que fuera lo que todo mundo esperaba de un cantante regional y nadie me dejaba ser", le dijo el músico sobre sus tatuajes a una conocida revista.

Su fascinación por los dibujos en la piel lo ha llevado a hacerse amigos de varios tatuadores y ahora es casi imposible imaginarlo sin ellos, sin embargo, filtraron un video en el que aparece irreconocible a los 17 años. Este video de su pasado es de cuando apenas empezaba su carrera. De acuerdo con información de algunos usuarios, al sonorense lo grababa su madre Cristy Nodal y subía los videos a YouTube.

En el clip de poco menos de dos minutos, Nodal interpreta la canción Te fallé y dejó boquiabiertos a todos por cómo lucía sin tinta en la piel. Su antes y después provocó furor, aunque también hizo que se le fueran encima, ya que muchos aseguran que se le pasó la mano con tantos tatuajes, sobre todo en el rostro. "Por favor, no te arruines la cara así", "Parece delincuente", "se echó a perder", se lee en algunos de los comentarios, mismos que el propio cantante pidió detener esta semana.

A través de una transmisión en vivo a través de Instagram, además de mostrar cómo luce su pecho luego de cubrir los ojos de Belinda que se tatuó al iniciar su relación en 2020, el intérprete de Adiós amor se dijo "muy arrepentido" de haber hecho varias cosas en el pasado y pidió que lo dejaran en paz. ¿Será que se arrepiente de su romance con la española? Hay algunos que creen que sí, aunque otros también especulan que pudo hacer referencia a la conversación que filtró en Twitter y que dejó mal parada a Beli, pues la hizo ver como una "interesada".

¿Habrá venganza de Belinda?

Aunque la rubia se ha mantenido en silencio y solo se limitó a decir que eran "tonterías", conductores de Chisme No Like afirman que ella, su madre doña Belinda Schüll y su equipo presuntamente estarían alistando su "venganza". Tanto Elisa Beristain como Javier Ceriani comentaron que la artista supuestamente planea hacer quedar mal a su ex luego de lo que habló de ella, dando información a medios de espectáculos mexicanos y contando con el supuesto apoyo de una televisora.

"Tanto Belinda, su mamá y su publicista, están preparando la venganza, la estocada final a Nodal, con dos medios muy importantes de México, una revista muy famosa", comentó el argentino. "Belinda prepara un artículo donde quiere dejar mal parado a Nodal (...) Ya lo trató de alcohólico, ya lo va a tratar la próxima de golpeador, acuérdense que la estrategia de Belinda es ponerle el Me Too encima a Christian Nodal", agregó, afirmando que el cantante ya lo sabría y se estaría "blindando".

Aunque no mencionaron qué televisora, se especula que sería TV Azteca, pues conductores de Ventaneando no han parado de lanzar ataques y críticas al sonorense. Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada y permanece en calidad de especulaciones.

