Adiós 'Hoy': Sin trabajo y exclusividad en Televisa, protagonista vuelve a TV Azteca y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien fue considerado como un cotizado galán de las telenovelas hace unas décadas, reapareció en la señal de TV Azteca a través de una entrevista exclusiva que concedió al programa Venga la Alegría: Fin de semana. Hace unos meses el histrión declaró que tras perder su contrato de exclusividad en Televisa había quedado sin empleo y que los productores ya no le ofrecían proyectos.

Se trata del querido mexicano Eric del Castillo, padre de la reconocida actriz Kate del Castillo, quien tiene más de 55 años de trayectoria dentro de la televisora de San Ángel donde consiguió la fama al aparecer actuando en exitosos melodramas como Mundo de juguete, El Maleficio, Mujeres engañadas, Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia, y en varias de ellas destacó como protagonista.

Tras unos años sin aparecer en la televisión mexicana y luego de dejar de ser exclusivo de Televisa, el padre de la conductora Verónica del Castillo se cambió de empresa y en 2020 llegó a Telemundo para participar en la exitosa serie La Doña 2. Esto declaró el actor en entrevista exclusiva con el programa Ventaneando luego de quedarse sin contrato: "Pues nada, lo que venga. Estoy libre para trabajar con quien me contrate. Las exclusividades ya se terminaron en Televisa, ya se acabaron para los actores. Yo era de los últimos que quedaba".

Asimismo hace unos meses don Eric declaró públicamente que los productores de telenovelas ya no le ofrecían empleo y que él soñaba con poder volver a trabajar en lo que tanta ama, la actuación, aunque declaró que tenía dinero suficiente para sobrevivir. Pero como se recordará, el histrión se ha rehusado a aplicarse la vacuna contra el Covid-19 y luego de la pandemia, ahora las empresas tienen una política de solo darle trabajo a quienes ya están vacunados.

Están causando que no me contrate la gente, eso que quede muy claro, me están haciendo mucho daño. En fin, si me quieren contratar bien y si no ¡me da lo mismo!, tengo lo suficiente para vivir con o sin trabajo", expresó Del Castillo molesto.

Este domingo 29 de mayo el intérprete de 87 años de edad reapareció en el matutino VLA: Fin de semana, que de lunes a viernes le hace la competencia al programa Hoy, para hablar sobre sus 53 años de matrimonio con doña Kate del Castillo. El reconocido mexicano habló como nunca antes de su historia de amor con la madre de sus hijas: "Yo tengo una esposa, una compañera admirable y que hemos llevado una vida muy natural".

Don Eric reconoció que aunque sí ha tenido sus diferencias con su señora esposa, él no está dispuesto a separarse nunca de ella. Sin pena alguna, el actor reconoció que una vez intentó separarse de doña Kate, pero simplemente no pudo pasar mucho tiempo sin estar a su lado: "A veces quiero salir 'echo la mocha', he dado portazos, me he enojado, he aventado cosas y en una ocasión me salí de la casa de un portazo y me largué pero no pude aguantar 15 días".

