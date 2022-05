Bomba en Televisa: Tras ruptura con Danilo Carrera, Michelle Renaud reaparece con Osvaldo Benavides

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 5 de abril, una fuente cercana a Osvaldo Benavides dio una entrevista para el medio TV Notas, en la que reveló que el actor de Lo que la vida me robó habría terminado su relación con Esmeralda Pimentel porque se había "encaprichado" con la protagonista de La Herencia, Michelle Renaud. Esta misma fuente declaró ambos actores formalizaron justo después de que la celebridad de A que no me dejas terminó con Pimentel.

Sí, ya anda con Michelle Renaud desde hace semanas, incluso tuvo el descaro de decirle a la propia Esmeralda que la dejaba por ella porque se empezaba a saber entre sus amigos en común y él prefería decirle directamente a que ella se enterara por otras personas. Yo he tratado de hablar con él pero está muy entusiasmado con Michelle", declaró la fuente

Michelle Renaud y Osvaldo Benavides en las grabaciones de 'La Corazonada'

Tras esta situación, tanto Renaud como Benavides guardaron silencio, aunque se les llegó a ver juntos durante un viaje al volcán Iztaccíhuatl, semanas después, hecho que provocó que, en medios como Hoy, filtraran las imágenes y cuestionaran directamente a ambos actores sí realmente estaban juntos. Por su parte, la protagonista de Las Hijas de la Luna hizo sus propias declaraciones en Instagram, afirmando que ella era "feliz libre".

Sin embargo, las redes sociales de la expareja de Danilo Carrera parecen decir exactamente lo contrario y es que, la mañana de este domingo, 29 de mayo, la actriz compartió una fotografía de su reciente viaje a Chicago, donde nuevamente aparece junto a Osvaldo Benavides, pero esta vez hay un tercero en la escena, ya que se puede ver al mismísimo James Murphy en la imagen: "James Murphy quería una foto con nosotros... después de la noche que nos regaló y cómo nos puso a bailar... se merece todo", declaró la Michelle.

Sí bien, hasta el momento, ninguno de los dos actores ha confirmado o desmentido nada, no cabe duda que durante los últimos meses se les ha visto más unidos que nunca, por lo que los rumores con respecto a una presunta relación amorosa no dejan de crecer. Cabe señalar que, parte de los fans de Michelle Renaud no parecen muy contentos con esta situación, ya que, la actriz fue sumamente criticada en su cuenta oficial de Instagram después de publicar esta fotografía.

Críticas a Michelle Renaud

Como se mencionó en líneas anteriores, los fans de la actriz no parecen muy contentos con la presunta situación sentimental de Renaud, a quien ya tacharon de "roba novios" y es que, algunos de sus seguidores no olvidan que Danilo Carrera estuvo casado con Ángela Rincón antes de andar con Michelle, a quien culparon por la separación de estos actores. Otro aspecto por el que la pareja de Osvaldo Benavides y la actriz fueron señalados es por la diferencia de edad entre ambos, resaltando que Benavides parece el padre de Renadu, entre otras cosas.

