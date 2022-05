Debió doler: Dua Lipa sufre accidente en pleno concierto y demuestra que no canta en vivo

Comparta este artículo

Milán, Italia.- Gracias al levantamiento de las restricciones sanitarias por Covid-19, la industria del entretenimiento llevó a los organizadores de eventos en vivo a retomar aquellos que fueron cancelados y hasta anunciar nuevas giras, lo que llevó a la cantante británica Dua Lipa a anunciar una gira mundial que en este 2022, la traerá a México; sin embargo, la gira no hay ido del todo bien.

Recientemente la intérprete de temas como Leviating, Kiss and make up o Break my heart, llevó su 'Future Nostalgia Tour' a Italia donde deleitó a sus seguidores con un lleno total en el Mediolanum Forum Assago ubicado en Milán, ciudad que además fue testigo de la caída que la británica sufrió delante de los espectadores quienes además quedaron atónitos por descubrir que ella no canta totalmente en vivo como se esperaría.

Dua Lipa sufre accidente durante un concierto en Italia. Crédito: Instagram @dualipa

Mientras interpretaba el tema Be the one, siguió la coreografía que la llevó a resbalar sobre el escenario, momento por el que de inmediato fue auxiliada por su cuerpo de baile quienes la ayudaron a levantarse, seguido del aplauso del público que no dejó de cantar, al igual que el playback que siguió con la estrofa del éxito de Dua Lipa mientras ella se reincorporaba para continuar con el espectáculo.

Cabe destacar que antes de este accidente, la cantante ya había olvidado parte de la letra de la misma canción, por lo que pidió a los fanáticos cantarla no solo con ella, sino por ella, algo que pareció no importar a los presentes quienes coreaban este tema mientras ella seguía bailando con su equipo en este recinto que reunió a los fans del país europeo durante una de sus varias presentaciones en el mismo lugar.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el playback de la cantante queda al descubierto, pues fue durante su paso por Nueva York que, entre el baile y el traje que la británica lució en el escenario, su micrófono resbaló evitando que pudiera recuperarlo de inmediato, por lo que New Rules siguió y ella solo se enfocó a continuar bailando en lo que un miembro del staff corrió para entregarle un nuevo micrófono que la conectó de nuevo con la audiencia.

El playback es un recurso que los artistas usan en eventos en vivo, no para evitar que ellos canten sino para crear un sonido entre la pista de estudio y la voz real del artista, quienes a diferencia de las canciones que escuchamos en la radio, tienen que bailar y, por ende se agitan. Sin embargo, en el caso de cantantes como Katy Perry o Britney Spears se ha hecho más evidente llevándolas a ser tendencia en redes sociales.

