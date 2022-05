Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 29 de mayo 2022: ¿Qué le espera a mi signo zodiacal?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El domingo ya está aquí y como sabemos que estás descansando, te llevamos las predicciones de Mhoni Vidente, reconocida pitonisa y tarotista en México, así podrás conocer los horóscopos según tu signo zodiacal. Asimismo, te informará qué es lo que te depara el futuro en temas de amor, dinero, salud y trabajo este 29 de mayo; quedan pocos días para que termine el quinto mes del 2022, así que lee bien esta información.

Aries

Deberás calmar tu temperamento colérico o eso podría traerte muchos problemas ahora que Júpiter, el mejor de los planetas, está protegiendo a tu signo zodiacal y por lo tanto te estará ayudando a que hagas realidad tus sueños y esperanzas. Sin embargo, hoy podrías perder los nervios fácilmente, pero será una experiencia importante para ti, porque tus impulsos lucharán por imponerse sobre lo que sabes que más te conviene.

Tauro

Es momento de triunfar sobre los que te esclavizan, sean personas circunstancias o hasta enemigos. Pronto verás cómo empiezan a disolverse las grandes cargas con las que el destino te ha agobiado y paralizado desde hace mucho tiempo; te recomendamos disfrutar mucho de este día, en el cual estarás muy feliz; recuerda trabajar porque reine la paz y no entrar al juego de personas que traten de quitarte tu felicidad.

Géminis

Hoy es un día para descansar y más te vale tomarlo en serio, pues de verdad te conviene. No tendrás duda de lo que necesitas, pues has pasado una semana llena de tensiones y estrés, por lo que deberás reponer fuerzas; la suerte estará de tu lado, aunque te preocupas demasiado por las cosas a tu alrededor. Recuerda que si se te cierra un camino, muy pronto se abrirá algo mejor o te liberará de algo a lo que no le dabas importancia.

Cáncer

Una pelea puede evitarse si uno no quiere y ese será tu mantra en este día, así que evita entrar en conflictos innecesarios. Dentro de tu alma hay un mundo maravilloso en el que encuentras la paz y serenidad que anhelas, pero los que te rodean no te comprenden y te fastidian con sus reproches, así que te reiteramos la importancia de no entrar en su juego, mejor rodeate de personas que te sumen y no te resten.

Leo

Nunca estás satisfecho, pero sigues obteniendo éxitos y logras imponer tu voluntad sobre muchos; la vida te va dando poco a poco lo que deseas tener, pero te sientes descontento porque te gustaría hacer mucho más. Si tienes paciencia te darás cuenta que muy pronto se harán realidad todas y cada una de tus ambiciones. Hoy tendrás un día que irá de menos a más, además de que tendrás suerte e inspiración en asuntos financieros.

Virgo

Sin duda es un día de descanso pero para ti no existe tal cosa; cuando no estás trabajando en tu oficina estás haciendo otro tipo de labores, pero realmente es lo que te hace feliz. Hoy tendrás un día así, lleno de actividad física o intelectual, pero muy agradable, por lo que te sentirás dichoso; estarás más inspirado o intuitivo que de costumbre, más optimista y todo lo verás con mejor ánimo.

Libra

Te sientes lleno de inquietudes y en tu cabeza se arman proyectos y cosas que te gustaría hacer, pero al mismo tiempo hoy tendrás la oportunidad de alejarte un poco de las tensiones y dedicarte más tiempo para tu persona. Recuerda disfrutar de tu día y no te impacientes porque ahora tendrás a la suerte de tu lado. Si hay alguna persona que te resta, recuerda que lo mejor es dejar fuera de tu vida a una manzana podrida.

Escorpio

Un gran amor se esconde en lo profundo de tu corazón, algo que quizás pocos o ninguno sepan. Ese secreto te dará fuerzas y te impulsará a irte para arriba en momentos difíciles. Probablemente algunas veces, como hoy, te sientas solo e incluso te gane la melancolía. Afortunadamente para ti, te esperan sorpresas positivas dentro del ámbito laboral, lo cual hará que tu semana vaya mucho mejor de lo esperado.

Sagitario

Todo apunta a que te espera un día muy feliz, y es que desde hace un tiempo los planetas se han puesto mucho más a tu favor y ahora tienes más cerca la realización de tus anhelos y esperanzas. Hoy pasarás un día maravilloso, junto a las personas que más quieres, en un entorno lleno de amor y paz. Algo por lo que has luchado por mucho tiempo por fin te traerá sus frutos, lo que te dará mucha paz a tu alma.

Capricornio

Deja de lado las tristezas y el pesimismo, pues las cosas no están tan mal como crees, el problema es que sin darte cuenta, te gusta recorrer los caminos más difíciles. Afortunadamente, tus méritos y tu valía serán reconocidos, por lo que el destino te pondrá donde mereces. Una ayuda especial te llevará al éxito o te apoyará para salir de las dificultades, por lo que tu día cambiará radicalmente su color.

Acuario

Este día podrías llevarte un disgusto o recibir una mala noticia en el ámbito familiar, o podrías ser tú mismo el que se siente agobiado o frustrado por las adversidades que se te presenten, y lo pagarías con tus seres queridos. Recuerda que ellos no son culpables, relájate y descansa, pues el cambio llegará pronto. La impaciencia solo te traerá problemas, así que esperas que las cosas cambien a tu favor, haz un alto y reflexiona.

Piscis

Es un buen día para luchar y tomar la iniciativa en relación a tus deseos más íntimos y personales, amorosos, familiares o vocacionales. Pronto se alejarán muchos de los problemas que te han dificultado tu realización personal, pero lucharás por aquellas cosas que te podrían hacer mucho más feliz. Iniciará una semana muy buena para ti, de cara a los asuntos económicos y de negocios.

