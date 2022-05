¿Niurka la golpeó? Laura Bozzo acabó con el ojo morado en 'La Casa de los Famosos' por esta razón

Ciudad de México.- La famosa conductora peruana Laura Bozzo desató la preocupación de sus miles de admiradores y fans debido a que hace algunas horas reapareció con el ojo morado durante su estancia en el reality La Casa de los Famosos. Como se sabe, la polémica abogada se ha convertido en una de las estrellas favoritas del público de Telemundo debido a su forma de desenvolverse dentro del mencionado concurso.

Sin embargo, la expresentadora de Televisa y TV Azteca ha tenido sus diferencias con varias personalidades dentro de la casa, entre ellas la vedette cubana Niurka Marcos. Como se recordará durante esta semana, la polémica bailarina y actriz confesó que estaba harta de convivir con la peruana e incluso amenazó con golpearla. La reciente pelea inició porque Laura le reclamó a la madre de Emilio Marcos por presuntamente burlarse de ella.

No eres el centro del universo, no vives en mi cabeza. No me levanto pensando en ti ni me duermo pensando en ti, entonces deja de mencionarme", expresó la llamada 'Mujer escándalo' muy molesta.