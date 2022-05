Shock en Televisa: Tras polémico romance, Eleazar Gómez lanza canción ¿dedicada a Danna Paola?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor y cantante Eleazar Gómez, quien presuntamente fue vetado de Televisa pese a que había trabajado en la empresa desde niño, nuevamente está en la polémica pues tras su detención en 2020, ahora los internautas recuerdan su canción que podría estar dedicada a su famosa exnovia Danna Paola, con quien tuvo un sonado romance cuando protagonizaron el melodrama juvenil Atrévete a soñar.

Como se recordará, la actriz de la serie Élite comenzó su romance con el galán de telenovelas cuando ella era menor de edad y apenas tenía 14 años, mientras que él ya tenía 24 años. En aquel entonces se especuló mucho que el noviazgo no era aprobado por los padres de ella, quienes presuntamente no estaban nada contentos debido a la amplia diferencia de edad y la mala fama que tenía el joven mexicano.

Instagram @dannapaola

En más de una ocasión se mencionó que este amorío fue bastante tóxico y es que hubo una vez donde las cámaras de la revista TVNotas los captaron a ambos teniendo una fuerte discusión en pleno público mientras salían del cine. En la polémica grabación se observa que Eleazar llama "pende..." a la guapísima actriz mientras que ella le respondió al insulto con la siguiente frase: "Eres un maricón".

Pese a la presunta negación de los padres de Danna y todas las diferencias que tuvieron, el polémico actor y la también cantante lograron hacer prosperar su romance y se mantuvieron juntos hasta más de 6 años. No obstante, en la actualidad ni a la actriz ni a Gómez les gusta hablar sobre su pasado noviazgo, lo cual muchos interpretan a que es evidente que no les resulta muy agradable recordar todo lo que vivieron juntos.

Hace un par de años, antes de que Eleazar fuera detenido y encarcelado durante 4 meses por tratar de estrangular a su entonces novia Tefi Valenzuela, el intérprete sacó a la luz un tema que muchos creen estuvo dedicado a su reconocida exnovia. Resulta que en la letra hace referencia a la canción de Danna Oye Pablo al mencionar la siguiente frase en su sencillo No me puede olvidar: "Vamos a quitarnos el disgusto, yo no soy Pablo y tú no eres mi Ariana".

@eleazargomez333

Y no solo fue eso pues el exintérprete de la telenovela La mexicana y el güero también causó polémica al contratar a una modelo que era idéntica a Danna Paola. Sí, para muchos internautas y usuarios de las redes sociales era evidente que la joven que aparece en el videomusical de Eleazar usaba 'looks' muy parecidos a los de su famosa exnovia. Cuando a él se le preguntó si este proyecto llevaba dedicatoria, así respondió:

Todo lo que está plasmado en el video no está hecho con alguna intención, está hecho para nuestras fans. No va dedicada a nadie en especial, no tiene ningún doble sentido. Plasmamos lo que nosotros le queríamos plasmar a la gente. Todo lo que aparezca en el video es mera coincidencia", expresó frente a las cámaras del programa Venga la Alegría.

Fuente: TVNotas e Instagram @dannapaola y @eleazargomez333