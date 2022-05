Tras amorío con galán de Televisa, 'VLA' confirma que 'La Bebeshita' y Aristeo Cázares ¿son novios?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa influencer y conductora Daniela Alexis, quien es mejor conocida por su apodo de 'La Bebeshita', nuevamente logró generar toda una revolución en las redes sociales debido a que se especula que ya podría tener una relación sentimental con Aristeo Cázares. Hay que recordar que la también modelo tiene meses enamorada del exintegrante de Exatlón México y en más de una ocasión ha intentado conquistarlo.

La tutora del reality MasterChef Junior ha hecho varios intentos por llegar al corazón del hermano de Ernesto Cázares, sin embargo, no ha tenido buenos resultados pues en una ocasión acabó llorando luego de que él la despreciara por llevarle serenata. La última novia que tuvo el atleta originario de Veracruz fue la clavadista mexicana Carolina Mendoza, a quien conoció en el mencionado reality de TV Azteca.

Por su parte, hace unas semanas 'La Bebeshita' destapó que había salido en plan romántico con un conocido galán de telenovelas de Televisa. Se trata del actor Arturo Carmona, quien frente a los reporteros negó conocer a la polémica conductora mientras que ella mostró los chats que evidenciaban su amistad y hasta destapó que se había "besuqueado" con el regiomontano durante una cita que tuvieron.

La verdad es que, se me hace muy de mal gusto que tú salgas con alguien, okay, no éramos novios, nos estábamos conociendo, estábamos saliendo, que la cenita que bla, bla, y se me hace muy de mal gusto, como que no es de caballeros decir: 'Hay sabes qué, ni te conozco'", contó la influencer.

Tras toda esta controversia, la mañana de este domingo 29 de mayo la producción del matutino Venga la Alegría: Fin de semana compartió una instantánea a través del Instagram en la que se puede ver a Aris cargando a 'La Bebeshita' y los describieron como "una linda parejita". De inmediato, los televidentes del famoso programa sacaron sus conclusiones y comenzaron a especular que ya podrían ser novios.

Instagram @vengalaalegriatva

Cabe resaltar que aunque ni el querido exparticipante de Exatlón All Star ni la exconcursante del desaparecido reality Enamorándonos han destapado su presunto noviazgo, sus miles de admiradores y fans no han dejado de pedirles que se den una oportunidad para ser más que amigos y no han dejado de hacer comentarios mediante las redes sociales:

Yo creo que sí andan ya".

Ya nos urge verlos así".

Se ven súper lindos juntos".

Fuente: Twitter e Instagram @vengalaalegriatva