Tras duro divorcio y sin exclusividad en Televisa, galán de telenovelas da inesperada noticia

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien pese a sus más de 40 años de carrera ya no cuenta con contrato de exclusividad en Televisa, dejó sin palabras a sus miles de seguidores y fans debido a que hace poco compartió una inesperada noticia. Hace un par de años en plena pandemia, el histrión admitió que se había separado de la madre de sus hijos pues no lograron arreglar sus diferencias.

Se trata del actor mexicano Arturo Peniche, quien durante décadas fue considerado uno de los galanes más codiciados en la empresa de San Ángel donde protagonizó exitosos melodramas como Monte Calvario, La indomable, Amor en silencio, María Mercedes, María José, Soñadoras y Siempre te amaré. Pese a toda su experiencia y fama, el galán acabó perdiendo su exclusividad en 2017 al igual que muchos colegas.

En pleno 2020, a meses de que estallara la pandemia, el también villano de telenovelas como Fuego Ardiente y Alborada confesó que se había decidido separar de su esposa Gaby Ortiz, madre de sus dos hijos, tras casi 40 años de matrimonio. No obstante, en varias ocasiones el padre del actor Brandon Peniche se arrepintió de sus declaraciones y ya ha asegurado que está en el proceso de reconquistar a su exmujer, por lo que ya han sido vistos juntos de nuevo.

Este fin de semana el intérprete de 60 años nuevamente logró apoderarse de la atención en las redes sociales y medios de comunicación debido a que hizo una impactante confesión en la reciente entrevista que tuvo con la conductora Inés Moreno para su canal de YouTube. Resulta que Arturo por fin rompió el silencio y declaró cómo es la relación que tiene con su hermano, el polémico productor Flavio Peniche.

Sin reparo alguno, el padre de la actriz Khiabet Peniche declaró ante las cámaras que luego del arresto por asesinato que vivió su hermano, ahora no existe la mejor relación entre ellos pues tienen sus diferencias, sin embargo, asegura que trata de llevar la fiesta en paz: "Con Flavio… yo me llevo bien con todos pero cada quien en su casa… Me llevo cordialmente con todos", explicó.

Cuando le preguntaron al histrión originario de CDMX sobre su opinión por la detención de Flavio, él prefirió responder: "Fíjate que es un caso que yo ya no toco". Como se recordará, el productor estuvo 14 años en la cárcel cumpliendo una condena por homicidio imprudencial luego de haber asesinado a un actor extra al disparar un arma de fuego en el rodaje de una película hace casi 20 años.

Solo te puedo decir que mi hermano dice que me pagó con unos terrenos todo lo que hice por él durante el caso... perfecto, ahí lo dejo... es su punto de vista, yo tengo el mío súper diferente pero respeto lo que diga mi hermano", finalizó Arturo.

