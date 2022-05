Enferma y sin trabajo: Tras veto de Chapoy y años en Televisa, corren a polémica conductora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica conductora, quien hace unos años presuntamente fue vetada de TV Azteca por orden de la periodista Pati Chapoy, nuevamente está metida en la controversia pues hace unas horas se reportó que habría sido despedida de un famoso programa televisivo. Anteriormente ya había trabajado para Televisa, hasta que el año pasado también la sacaron del aire por una fuerte polémica.

Se trata de la reconocida peruana Laura Bozzo, quien se unió a la empresa del Ajusco desde el pasado 2009 donde hizo el exitoso programa Laura de todos, sin embargo, años más tarde confesó que no la pasó muy bien trabajando para esta televisora porque siempre tuvo de enemiga a la titular de Ventaneando, Pati Chapoy, quien presuntamente hasta la habría mandado vetar y también hacerle un mal trabajo estético en el cabello.

No la detesto pero cuando yo estuvo en Azteca me hacía la vida imposible", expresó Laura recientemente y añadió que sus problemas con Pati eran porque ella le envidiaba su éxito: "Arrasamos, el rating era alucinante, ella hacía 3 puntos y yo 17".

Tras su pleito con Chapoy y luego regresar a Telemundo, en 2010 la abogada nacida en Perú por fin llegó a las filas la empresa de San Ángel, donde primero consiguió hacer un programa en el canal de Las Estrellas. Su último proyecto con ellos fue Laura sin censura en Unicable el cual llegó a su fin debido a sus problemas con la justicia. Hay que recordar que Bozzo estuvo prófuga de la justicia durante meses ya que estuvo huyendo de una orden de aprehensión que le giraron por su millonaria deuda al SAT.

A mediados de este año la conductora reapareció luego de haber arreglado su situación legal y luego de confirmar que estaba "muy enferma" por un enfisema pulmonar y situaciones mentales como depresión. Por fortuna, pudo salir del 'hoyo' al ser contratada por la cadena Imagen TV para conducir su propio programa en Canal 3: Que pase Laura. Esta emisión vino a reemplazar el espacio vacío que dejó Rocío Sánchez Azuara tras regresar a TV Azteca.

No obstante, ahora el periodista Álex Kaffie sacó a la luz que Laura ya no forma parte de esta empresa televisiva y anunció que quedó despedida por haberse ido a participar al reality La Casa de los Famosos en Telemundo: "En vez de estar esperando a que a esa sujeta, me refiero a Larva Bozzo, se le antoje regresar a su 'talk show', Imagen Televisión debería rescindirle el contrato y buscar otra conductora que sí se comprometa a trabajar bien".

De acuerdo con información del 'Villano de los espectáculos', la peruana de 69 años ya quedó fuera de las filas de Imagen pues presuntamente ya estarían buscando a su reemplazo. Y hasta el columnista dio su opinión señalando que la famosa conductora Tere Marín sería la persona ideal para conducir el talk show de Laura, el cual presuntamente nunca dio buenos resultados en cuestión de rating.

