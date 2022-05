¿Infiel a Erik Rubín? Tras 22 años casados, Andrea Legarreta impacta a Televisa con fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, se pronunció sobre su relación con Erik Rubín y, después de elogiarlo y hablar de la posibilidad de una separación por una infidelidad, reveló a la prensa que ganó la demanda contra una conocida revista de espectáculos por haber utilizado de mal manera una fotografía que hace 3 años publicaron para engañar al público e intentar dañarla frente a su familia.

Al encontrarse a la prensa a su salida de Televisa, la presentadora primero fue cuestionada sobre una fotografía de Erik Rubín en el vestuario de la obra José el soñador donde luce sus 'atributos' en un pantalón blanco que dejó a todos sin palabras. La presentadora por su parte no pudo evitar reír por los comentarios de los reporteros: "Para los que se preguntan cómo llevamos tanto tiempo juntos. Vayan a ver a 'Elvis' porque no saben de lo que se están perdiendo (...) vayan a verlo chicas, el pantalón en primera fila", dijo bromeando.

Posteriormente, sobre si han tenido problemas por celos en su matrimonio, Andrea comentó que no, ya que ella nunca ha tenido una relación tóxica y que tiene muy claro que "quien quiera estar contigo va a estar y quien quiera andar de travieso o traviesa va a estar", además de afirmar que en el momento que uno no quiera estar con el otro se debe de hablar y poner fin a la relación. En su caso con el exTimbiriche, reveló que si alguna vez llegara un momento así, no habría nada que los detuviera para divorciarse.

No tenemos porqué estar a fuerza y en este caso no tendríamos nada que nos detenga, simplemente si no hay amor, tomaríamos dignamente nuestro camino (...) Siempre toca que a lo mejor hay una chava que la ves medio pasada de lanza incluso estando ahí. Son situaciones incómodas, más que celos, pero al final no hemos tenido nunca un momento de alguna escena de celos porque creo que no vale la pena", afirmó.

"El riesgo por una aventura es muy alto lo que puedes perder al final", dijo sobre la posibilidad de una infidelidad tras 22 años juntos, además de comentar que hay gente que "tira la onda" pero la actitud de la persona es la que define si ese coqueteo va más allá o no. "Yo chuleo mucho, hasta a algunos que se me hacen monos pero no tanto (ríe). Al aire soy muy apapachona y no es que quiera algo con ellos, ya si la gente se confunde porque eres buena onda es bronca de ellos", afirmó.

Hablando de ese tema, Legarreta recordó que hace tres años la revista TVNotas publicó una fotografía de ella en la que aparece junto a su entrenador y un nutriólogo, en el gimnasio del que es dueña: Commando Studio, ubicado en la CDMX, sin embargo, lo que ellos hicieron fue publicar una foto editada (con un emoji, que publicaron los entrenadores en sus redes) en la que aseguraron que la conductora tocó las partes íntimas de su coach en el gimnasio, pero la foto real (sin el emoji) desmiente dicha versión.

Tras estos años, reveló que por fin obtuvo resultados favorables y ganó la demanda contra la publicación: "Gané una demanda después de 3 años con la revista TVNotas, solamente para que lo sepan, ahí lo dejo sobre la mesa. Es una demanda donde más allá de... al final tiene que ver conmigo, pero sí creo que es en pro de muchas mujeres, y que al final entiendan estos medios, que al final entre broma y broma, sale un encabezado que no es el correcto, o sale alguna situación falsa", comentó.

Acto seguido, la conductora del matutino de Televisa mencionó que decidió dejar en claro que no por ser figura pública la pueden desprestigiar y humillar su dignidad de esa manera: "Que entiendan que por mucho que seas una persona del medio, no puedes... ¡Híjole, es que no quiero decir una grosería!, no puedes ensuciar su dignidad, su reputación, a su familia, su estabilidad emocional, su estabilidad laboral, a través de información falsa y que no es comprobable".

Sobre el motivo de la demanda, la esposa de Erik Rubín relató que fue por la fotografía que ellos difundieron hace tres años y que en su momento desmintió al mostrar la imagen original sin edición: "Esa demanda en específico tiene que ver con una fotografía que subieron diciendo que yo estaba, porque yo estaba haciendo una posición de fuerza y están los entrenadores, yo estoy sentada un poco más abajo, ellos están atrás, y ellos son los que ponen un emoji en una fotografía que yo ya había compartido, y dicen que yo la compartí con ese emoji, porque yo tenía la mano en su pen...".

Además de la fotografía, la presentadora indicó que se dijeron cosas terribles de ella, tratando de humillarla frente a su familia y faltándole al respeto: "Al compartir eso dicen cosas fuertes, hablan de mí, me critican, que siendo mi negocio, ahí va Erik, van mis niñas, una cosa muy humillante, muy grosera, una falta de respeto increíble al final”. Por último, Andrea comentó que, conjuntamente con la disculpa pública, recibirá una compensación monetaria, que incluye el pago de sus defensores legales: "Dentro de esta remuneración, viene también lo de los abogados".

