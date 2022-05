Integrantes de la Banda MS reaccionan al trágico tiroteo de Texas: "Me desgarra totalmente"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado fin de semana, la agrupación de música regia mexicana, Banda MS, dio un exitoso concierto en la Ciudad de México, donde lograron reunir a cerca de 30 mil personas, durante dos noches seguidas. Tras bambalinas, los artistas fueron entrevistados y cuestionados sobre su postura acerca del trágico tiroteo ocurrido hace casi siete días en la pequeña comunidad de Uvalde, en Texas.

Resulta ser que las cámaras de Televisa Espectáculos lograron entrevistar a los artistas que interpretan las canciones 'La Casita' y 'Me vas a extrañar', quienes fueron cuestionados sobre varios eventos que abrumaron a la comunidad artística durante las últimas semanas: Algunos temas que dieron de qué hablar fueron el lamentable tiroteo en la primaria Robb y la liberación de Julión Álvarez para poder ir a trabajar a Estados Unidos, además se le comprobó que no tenía nexos con el crimen organizado.

De acuerdo con algunas declaraciones de Alán Ramírez y Walo, los terribles hechos suscitados en Texas los habrían desgarrado, esto debido a que él mismo es padre de familia, por lo que este tipo de cosas pueden llegar a afectarle mucho más de lo esperado, tal es el caso de diversos artistas, quienes también son jefes de familia, como lo fue el de Sandra Echeverría, quien en días anteriores declaró que estos eventos la llenaban de miedo por el entorno en el que tendría que vivir su hijo.

Banda MS en rueda de prensa, tras concierto de la CDMX

Créditos: Televisa Espectáculos

Mientras que, para Lizárraga, esta noticia resultaba dolorosa, ya que, podía entender el dolor por el que están pasando los padres de los 18 niños, quienes perdieron la vida durante el atentado a la escuela primaria Robb: "Yo como padre, casi me desgarro totalmente. Puedo ser empático con los padres que perdieron a sus hijos (...) pues que lamentable", declaró el cantante ante las cámaras de los medios.

Pero este no fue el único tema que se tocó durante la rueda de prensa, ya que previamente, Walo y Alán fueron cuestionados con respecto a cómo se sentían de que el cantante de 'El Color De Tus Ojos' y 'Para mí no te detengas', Julión Álvarez, quien volverá a laborar en Estados Unidos, después de que logró comprobar que no existen vínculos con el crimen, a lo que ellos respondieron que consideran al cantante como a un hermano más.

No solamente es nuestro excompañero, sino que lo consideramos como un hermano, como un familiar y siempre, cada logro que él ha hecho nos da mucho gusto, como si fuera el nuestro y a parte, a partir de ahora vienen cosas brutales para él en el buen sentido de la palabra", expresó el cantante

Fuentes: Twitter @TvsEspectaculos