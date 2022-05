La sacan del clóset: Exhiben romance secreto entre protagonista de Televisa y polémica conductora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Exhiben un polémico romance que habría tenido una controversial conductora de Televisa con una protagonista de telenovelas que actualmente conduce un matutino en la televisora, sin embargo, a esta última nunca se le había conocido un romance con una mujer. Y fue precisamente un exnovio de esta última quien terminó ventilando públicamente la supuesta relación de tres años que habría tenido con una colega. ¿La sacaron del clóset?

Y esque el youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga reportó en su canal que el influencer y exparticipante de Acapulco Shore Luis 'El Potro' Caballero balconeó a su expareja, la actriz de Televisa Michelle Vieth, en el reality de Telemundo La Casa de los Famosos 2 (aunque este lunes él fue el eliminado de esta semana). De acuerdo con Zúñiga, 'El Potro' reveló que Michelle presuntamente tuvo un romance de tres años con nada más y nada menos que Yolanda Andrade, quien es abiertamente lesbiana.

Según 'El Potro', la sinaloense, quien actualmente conduce el programa Montse & Joe por el canal de paga Unicable, logró enamorar a la famosa actriz de telenovelas (quien protagonizó inolvidables producciones como Mi Pequeña Traviesa y Amigas y rivales) hace varios años. El también exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy provocó revuelo pues no se sabía nada de este supuesto romance, ya que de ser cierto, ambas lo habrían mantenido en secreto.

A Yolanda Andrade le destapan un nuevo romance... 'El Potro', que está en 'La Casa de los Famosos', anda muy bocón. Habló de que anduvo con Michelle Vieth y que tronó con ella porque está amenazada por su ex y que por eso se dejaron. Pues también de Michelle Vieth dijo que anduvo tres años con Yolanda Andrade", reveló Zúñiga.

Zúñiga luego comentó que en otras conversaciones que ha tenido con Yolanda, ella nunca ha revelado nombres pero le ha mencionado que "ni se imagina" los nombres de quienes han sido sus parejas, dejando entrever que quedaría impactado al igual que el público. Finalmente, el youtuber pidió a la sinaloense romper el silencio y aclarar si esto es verdad o no, añadiendo que tal vez no dé detalles porque probablemente Michelle quisiera mantener oculto el supuesto romance.

Vieth nunca se ha pronunciado directamente sobre su orientación sexual, sin embargo, esta nunca ha provocado dudas pues solo se le han conocido hombres como parejas. La famosa actriz y conductora de Cuéntamelo Ya! estuvo casada con el actor Héctor Soberón, de quien terminó no solo divorciada sino en un fuerte pleito luego de que ella lo acusara de filtrar un video íntimo; también se casó y luego separó de Leandro Ampudia y Christian Aparicio, estos últimos padres de sus hijos.

Cabe recordar que Yolanda ha provocado furor en el pasado por su sinceridad sin filtros, pues es de las famosas que no se guarda nada. Hace un par de años, la conductora provocó tremendo escándalo al revelar que presuntamente tuvo una relación y hasta se casó en una boda simbólica con la protagonista de telenovelas Verónica Castro, quien negó todo y hasta reveló que se retiraría tras el furor que causó esto.

Por otro lado, famosas como Lorena Meritano y Montserrat Oliver han revelado públicamente que anduvieron con Yolanda. Montse, por su parte, incluso estaba casada con un hombre cuando se enamoró de la conductora y aunque ya no están juntas y solo son amigas y compañeras de trabajo, ha hablado maravillas de ella, afirmando que la conquistó su actitud: "Conozco a Yolanda y me trata mejor que cualquier hombre con el que hubiera salido; Yolanda es el caballero más caballero que he tenido en mi vida y me enamoró", recordó.

Hasta el momento, ni la conductora ni la actriz se han pronunciado al respecto sobre la información de que habrían tenido un romance, por lo que hasta ahora la noticia permanece en calidad de especulaciones.

