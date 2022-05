Livia Brito se sincera y revela su experiencia al protagonizar 'Mujer de Nadie': "Es difícil"

Ciudad de México.- El próximo mes de junio se estrenara el remake de Amarte Es Mi Pecado (2003), pero esta vez llevará el nombre de Mujer de Nadie y será protagonizada por Livia Brito, quien tuvo su primera aparición en Televisa con el melodrama, Triunfo del Amor, también se le pudo ver, recientemente, en La Desalmada o en otras producciones de San Ángel, como en La Piloto o en Médicos, línea de vida.

Recientemente, la actriz de origen cubano, se dejó captar mientras aparecía con un despampanante vestido color rojo, durante la sesión de fotografías de Mujer de Nadie, melodrama que se estrenará el próximo lunes, 13 de junio, a las 22:30 horas, por la señal del Canal de las Estrellas. Durante la breve entrevista de Televisa Espectáculos, la celebridad detalló lo bien que se sentía de que el público pudiera ver el detrás de cámaras de la novela, ya que, así podrían darse cuenta de todo el trabajo que hay en el show.

Es de verdad fantástico salir y ver el trabajo que se está haciendo aquí, porque generalmente ustedes no ven el detrás de cámaras o el detrás de las fotografías. Entonces, es un trabajo gigantesco: maquillaje, peinados, luces, el camarógrafo, el director de foto. Osea no es nada más yo me paro y ya", declaró la actriz