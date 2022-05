Luto en la música: Muere famoso cantante mientras dormía; tenía trágica enfermedad y nadie lo sabía

Comparta este artículo

Ontario, Canadá.- Un legendario y reconocido cantante, considerado una leyenda del Rock and Roll, muere a los 87 años luego de luchar contra una misteriosa enfermedad, la cual el público y fanáticos desconocían que padecía. Se trata de Ronnie Hawkins, cuyo deceso fue confirmado por su su esposa Wanda este domingo. El llamado 'Rey del Rockabilly' ayudó a formar el grupo canadiense The Band, que inicialmente se llamó The Hawks (por su apellido).

El músico nació en Arkansas, Estados Unidos en 1935 (dos días después que Elvis Presley) pero se fue a vivir a Canadá en búsqueda de fama y nuevos talentos, convirtiéndose en mentor de jóvenes tanto canadienses como estadounidenses que conformaban el grupo musical The Band, conformada por Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel, Robbie Robertson y Levon Helm. Su actividad musical comenzó a finales de la década de 1950 bajo el nombre de The Hawks como grupo de respaldo de Hawkins.

La esposa del cantante informó que murió de manera pacífica a los 87 años, aparentemente mientras dormía, luego de que su salud decayera tras luchar contra una larga enfermedad. Aunque no informó cuál era, ya que guardaron en secreto su estado de salud, comentó cómo fueron sus últimos momentos antes de perder la vida: "Se fue pacíficamente y se veía tan guapo como siempre", le dijo a medios canadienses.

En un tributo al cantante este domingo, Robbie Robertson -integrante de The Band- mencionó que Hawkins le enseñó a él y a sus compañeros "las reglas del camino": "No solo era un gran artista, un tremendo intérprete y un líder de la banda, pero también tenía un sentido del humor como ningún otro. "Gracioso y completamente único. Dios solo hizo uno de estos y vivirá en nuestros corazones para siempre. Mis profundas condolencias para su familia".

La autora canadiense, Margaret Atwood, escribió en Twitter que la noticia era "muy triste de escuchar". El periodista y blogger musical Eric Alper mencionó que Hawkins sería profundamente extrañado: "Ronnie Hawkins, el rocanrolero más importante en la historia de Canadá, falleció a los 87 años. The Band, Dale Hawkins, Bob Dylan y miles de otros no serían lo mismo sin él. La música no sería la misma. Será profundamente extrañado y gracias, Hawk".

Hawkins se apodó a sí mismo 'El Rey del Rockabilly' y 'Mr. Dynamo' y aunque no tuvo la fama de Elvis Presley, tenía mucha ambición y un ojo especial para detectar talentos, empezando su carrera en Canadá en los años 50, donde el rock apenas y existía. Aunque muchos músicos canadienses viajaban a Estados Unidos buscando la oportunidad de triunfar, él hizo lo inverso y tuvo gran éxito en Canadá, donde siempre será recordado como una leyenda del género musical del rock.

